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杜蘇芮颱風來襲…高雄蚵仔寮古厝倒塌 弱勢母子躲過一劫

中央社／ 高雄27日電
高雄市梓官區蚵仔寮一處三合院27日發生坍塌意外，還好屋內母子幸運躲過一劫，當地里長鄭柏政表示，目前先將母子二人安置廟裡，颱風後會再協助找房。（智蚵里長鄭柏政提供）中央社
高雄市梓官區蚵仔寮一處三合院27日發生坍塌意外，還好屋內母子幸運躲過一劫，當地里長鄭柏政表示，目前先將母子二人安置廟裡，颱風後會再協助找房。（智蚵里長鄭柏政提供）中央社

颱風杜蘇芮來襲，高雄市梓官區蚵仔寮一處三合院古厝今早倒塌，所幸屋內76歲母親和40多歲身障兒躲過一劫，未被壓傷。智蚵里長鄭柏政表示，母子目前安置於廟裡，會再協助找房。

鄭柏政告訴中央社記者，今天上午9時許接獲通報，通安路一處數十年老厝倒塌，屋內住著2名中低收入戶里民，76歲呂姓女子與身障兒子承租此屋相依為命，原本古厝就稍有毀損，在颱風前自己就特別關注兩人的安危。

今天上午9時50分左右，這棟三合院的臥室位置突然倒塌，大量瓦片、建材散落一地，所幸當時母子兩人不在臥室，但仍被突然其來的意外嚇得不知如何是好。身障兒子趕緊致電鄭柏政求助，目前臥室的物品先以帆布覆蓋，待天氣好時再收拾。

鄭柏政說，今早梓官區風雨不大，但古厝年久失修才在颱風天倒塌，目前這對母子先安置於附近的赤崁天公廟內，颱風後會再與相關單位協助母子找其他安全、便宜的租屋處。

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