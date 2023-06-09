新北孩童體內驗出巴比妥 毒物專家怒批「心腸狠」：嚴重恐傷智商

新北板橋一間私立知名連鎖幼兒園日前爆出幼兒遭餵安眠藥，更傳出孩子身上被驗出三級管制藥品巴比妥反應，有專家表示，巴比妥藥物是一種管制類麻醉藥，並對發育中的孩子引發神經毒性，嚴重會造成大腦發育不良。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，這些孩子搞半天不是被安眠而是被麻醉，體內竟然有巴比妥殘留，這真的太扯。

招名威指出，巴比妥藥物是一種管制類麻醉藥，成年人都已經不能亂用了，竟然還用在孩子身上。

招名威說，巴比妥在臨床上屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等；使用過量最嚴重將導致呼吸中止，會產生依賴性、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀，巴比妥甚至具有成癮性，國內列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」，他們是如何取得。

招名威表示，巴比妥是會對在發育中的孩子引發神經毒性，嚴重會造成大腦發育不良，智商會受影響。

招名威感嘆，如果不想當老師，也沒有愛心，可以不要當，幹嘛要去傷害小朋友。可憐的孩子們，怎麼有人心腸那麼狠，坐牢賠錢都便宜這些壞人了。