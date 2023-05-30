自學生自白：班導說不適應就休學 同儕排擠「到底多想炫耀才發問？」

班導不喜歡學生提問，認為會打斷課程，同學受影響，開始嘲諷我，「到底多想炫耀才發問？」

高中自學生小羊（化名）患有亞斯伯格症和注意力不集中症，本來期待已久的高職生活，卻在學校老師、同儕的排擠之下一夕變調。以下為小羊的告白：

開學第一天，我跟班導師之間就埋下不合種子。當天放學，班導師要求大家留下來聽校園導覽，但是，我從以前就非常重視下課時間，放學就是放學，老師沒有權利留我們下來，當下我便舉手問「能不能先離開？」被班導師果斷拒絕之後，我們的關係就變僵了。

班導師早在開學前就從輔導室得知我是特殊生，他會不時在全班面前提醒我，如果不適應學校生活就休學；也會特別在班級群組標記我一個人，提醒要交作業、要考試，否則成績以零分計算。

我從以前就喜歡問問題，但班導不喜歡學生提問，認為會打斷課程，經常不耐煩地看著我；同學受到影響，也漸漸覺得我很煩，開始在班級群組嘲諷「到底多想炫耀才發問？」有些人也跟班導一樣，叫我趕快辦休學，不要擾亂班級秩序。

一開始會難過，也很無助。知道自己比較特殊，有時講話或行為會得罪人，但為了盡到學生本分、不造成別人的困擾，我每天都按時吃藥，保持上課專注和情緒穩定，常常一回家就累得呼呼大睡，但這個環境似乎一開始就不打算給我機會。

高一下我決定離開學校，開始自學，投入大量時間鑽研程式語言，如今已經可以接案賺錢、分擔家計。

沒有學校壓力後，我的用藥量也減少許多，現在的我在學習轉念，把那些不開心的日子視為改變契機，痛苦的回憶就忘了吧。