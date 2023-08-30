聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢方：P2P三不管 曾嫌一手遮天

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導
im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（上銬者）等人。 記者廖炳棋／翻攝
im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（上銬者）等人。 記者廖炳棋／翻攝

台北地檢署昨偵結im.B吸金詐騙案，檢方在起訴書中特別指出，中央銀行二○一八年即撰文示警，點出部分國家對P2P借貸平台監管不足，國際間已衍生詐騙、挪用資金及無力償付等風險與監管問題，若主管機關在央行示警後即積極採取應變作為，曾國緯等人如何一手遮天、誆騙投資人？檢方建議以本案為鑑，檢討現行規範不足之處。

檢方調查，im.B負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與其女友張淑芬，利用政府主管機關尚未納管P2P借貸之便，透過網路借貸平台吸金逾九十億元。根據扣案資料，曾國緯創設「台灣金金有限公司」、「金豐沛有限公司」與「金金興股份有限公司」等數間不存在的公司做為持票人，捏造「金友乾」等一九二名不同姓名的虛偽認購人，創造交易活絡假象、取信投資人，接著用虛假認購人名義，轉讓債權給五十一名真實投資人。

換句話說，投資人從im.B平台網站獲悉的投資資訊，多為曾國緯等人偽造，但因目前國內P2P借貸平台缺乏主管機關或第三方單位查核與監督，給予曾國緯操弄平台資訊的空間。

起訴指出，中央銀行二○一八年曾撰寫「主要國家P2P借貸之發展經驗與借鏡」，除點出國際間已衍生詐騙等問題，也提出主要國家經驗，作為我國管理P2P借貸參考。但事後，相關政府部會未積極應變P2P監管制度，政府也尚未明定監管P2P的機關，放任曾國緯等人上架假債權行騙。

【記者朱漢崙／台北報導】對於P2P業者的管理，金管會主秘侯立洋昨表示，金管會將持續推動P2P業者自律，另外則是透過優化P2P業者和銀行合作，引進銀行力量，讓類似im.B的事件不再重演。

不過，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲表示，金融管理不應再用機構別來決定是否由金管會管理，應改採「行為」認定，也就是有金融行為就應由金融監理機關管理。他指出，這些金融科技業者都是「新住民」，「在數位時代，不要用石器時代法規看事情。」

對是否採取現有法源，透過彈性解釋空間，讓P2P業者直接由金管會納管？金管會持保留態度，僅表示「謝謝陳前院長的建議」。

小辭典 P2P平台

P2P是PEER TO PEER的縮寫，P2P平台就是網路借貸平台。其意涵為去中間化，即個體與個體透過網路借貸，不用透過銀行等金融機構，就可以進行貸款。

在運作上，借款人向P2P借貸平台借錢，而P2P借貸平台來媒合給投資人，投資人賺取部分利差及手續費，借款人如果還不出錢來造成呆帳問題，將由平台與投資人承受呆帳損失。

詐騙 im.B P2P 曾國緯 吸金

延伸閱讀

吸金90億！im.B主嫌求重刑 鄭文燦、陳歐珀遭另案偵辦

im.B用假人假公司招攬投資人 檢方建議檢討現行P2P自律規範

im.B用假債權擔保 捏造債權認購活絡假象

imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

相關新聞

吸金90億！im.B主嫌求重刑 鄭文燦、陳歐珀遭另案偵辦

多名政治人物捲入的im.B吸金詐騙案，台北地檢署昨天偵結，認定im.B母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒（化名曾國緯）、曾父...

新聞眼／鋸箭式辦案 im.B政商金流留謎團

台灣社會充斥詐騙，im.B詐騙案爆發後，不僅因受害者眾，更離譜的是主嫌是槍砲通緝犯竟還常跟大批政商權貴合影。檢方端出的調...

涉案民代未偵查 檢方辦案設斷點？黃國昌：司改淪笑話

北檢偵結im.B吸金詐騙案，前立委黃國昌批檢方「鋸箭式」偵辦，讓司法改革從「淪為笑話」到讓人想「爆出髒話」；民眾黨立委陳...

檢方：P2P三不管 曾嫌一手遮天

台北地檢署昨偵結im.B吸金詐騙案，檢方在起訴書中特別指出，中央銀行二○一八年即撰文示警，點出部分國家對P2P借貸平台監...

im.B吸金案遭列他字案 鄭文燦：無證據就指控是不好示範

im.B詐騙吸金案鬧得沸沸揚揚，還有多名政治人物涉入，北檢將行政院副院長鄭文燦列為他字案的瀆職罪被告偵辦，引發討論。鄭回...

明星檢察官與im.B曾耀鋒多次餐敘？台高檢公布行政調查結果

立委今年5月爆料有明星檢察官多次與im.B主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）同桌飲宴，事關司法人員風紀操守。台高檢今公布行政調查結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦