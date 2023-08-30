檢方：P2P三不管 曾嫌一手遮天

台北地檢署昨偵結im.B吸金詐騙案，檢方在起訴書中特別指出，中央銀行二○一八年即撰文示警，點出部分國家對P2P借貸平台監管不足，國際間已衍生詐騙、挪用資金及無力償付等風險與監管問題，若主管機關在央行示警後即積極採取應變作為，曾國緯等人如何一手遮天、誆騙投資人？檢方建議以本案為鑑，檢討現行規範不足之處。

檢方調查，im.B負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與其女友張淑芬，利用政府主管機關尚未納管P2P借貸之便，透過網路借貸平台吸金逾九十億元。根據扣案資料，曾國緯創設「台灣金金有限公司」、「金豐沛有限公司」與「金金興股份有限公司」等數間不存在的公司做為持票人，捏造「金友乾」等一九二名不同姓名的虛偽認購人，創造交易活絡假象、取信投資人，接著用虛假認購人名義，轉讓債權給五十一名真實投資人。

換句話說，投資人從im.B平台網站獲悉的投資資訊，多為曾國緯等人偽造，但因目前國內P2P借貸平台缺乏主管機關或第三方單位查核與監督，給予曾國緯操弄平台資訊的空間。

起訴指出，中央銀行二○一八年曾撰寫「主要國家P2P借貸之發展經驗與借鏡」，除點出國際間已衍生詐騙等問題，也提出主要國家經驗，作為我國管理P2P借貸參考。但事後，相關政府部會未積極應變P2P監管制度，政府也尚未明定監管P2P的機關，放任曾國緯等人上架假債權行騙。

【記者朱漢崙／台北報導】對於P2P業者的管理，金管會主秘侯立洋昨表示，金管會將持續推動P2P業者自律，另外則是透過優化P2P業者和銀行合作，引進銀行力量，讓類似im.B的事件不再重演。

不過，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲表示，金融管理不應再用機構別來決定是否由金管會管理，應改採「行為」認定，也就是有金融行為就應由金融監理機關管理。他指出，這些金融科技業者都是「新住民」，「在數位時代，不要用石器時代法規看事情。」

對是否採取現有法源，透過彈性解釋空間，讓P2P業者直接由金管會納管？金管會持保留態度，僅表示「謝謝陳前院長的建議」。