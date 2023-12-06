快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒柯文哲加持選情告急？ 苦苓評羅智強、徐巧芯：白藍咖急了

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨大安區立委參選人羅智強（左）今赴台北地檢署，提告苗博雅及民進黨前秘書長羅文嘉，涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭／攝影
國民黨大安區立委參選人羅智強（左）今赴台北地檢署，提告苗博雅及民進黨前秘書長羅文嘉，涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭／攝影

近期社民黨北市議員苗博雅在選區內的居民信箱塞文宣，國民黨大安區立委參選人羅智強赴台北地檢署提告。國民黨立委參選人徐巧芯也因不滿好友李正皓為對手許淑華站台，兩人正式決裂。對此，作家苦芩諷刺這是「白藍咖」選情告急了。

苗博雅在居民信箱塞入競選文宣，內容寫著「大安區是全台唯一沒有立委的地方，原因是為了羅智強把戶籍遷回來可以選立委」，前立委羅文嘉也轉發文宣內容，羅智強認為自己遭到抹黑，昨（5）日到台北地檢署提告兩人「涉嫌犯公職人員選罷法」。

徐巧芯也在4日表示，她跟認識多年的好朋友、政治評論員李正皓「決裂」，因為她發現李正皓要為她的選舉對手許淑華站台，於是她連續傳訊息問「許淑華幫過你幾次？」、「作為立委，許淑華會比我好嗎？」而李正皓回應後，徐巧芯就封鎖他，李正皓事後回應，自己的目標只有兩個，要讓「民進黨國會過半、搶救王義川」，對於徐巧芯的封鎖，他則向徐加油。

針對這兩件事，苦苓在臉書發表評論「徐巧芯氣噗噗說要封鎖李政皓，羅智強噗噗說要控告苗博雅，表示這兩個「白藍咖」沒有了柯文哲加持，選情果然告急了」。

2024選舉 2024立委選舉 李正皓 徐巧芯 許淑華 羅智強 苗博雅 柯文哲 2024北北基立委

延伸閱讀

沈富雄分析5日民調：侯康配「隧道口的光終於出現了」

施明德病情轉穩定！曾交代遺言託孤 陳文茜怒：我可能比你快死！

施景中曝孕婦血崩「死了三次」 寶寶在急救中離開惹哭網友

醫師曝光小學女同學簡訊 暖謝：你是唯一願意坐旁邊的人

相關新聞

沒柯文哲加持選情告急？ 苦苓評羅智強、徐巧芯：白藍咖急了

近期社民黨北市議員苗博雅在選區內的居民信箱塞文宣，國民黨大安區立委參選人羅智強赴台北地檢署提告。國民黨立委參選人徐巧芯也因不滿好友李正皓為對手許淑華站台，兩人正式決裂。對此，作家苦芩諷刺這是「白藍咖」選情告急了。

綠營控租國有地蓋豪宅 馬文君喊話查賴清德違建：如何工寮變別墅？

國民黨立委馬文君遭爆料，南投縣埔里鎮住家是國有農地違規豪宅莊園。民進黨質疑是特權圈地，違法擴建占用。馬文君反擊，這次民進...

小雞力拚藍白合 游淑慧、洪孟楷蘆洲為民眾黨李有宜站台

總統參選人藍白沒合，立委小雞卻已積極合體，今早國民黨士林大同區立委參選人游淑慧、立委洪孟楷，到蘆洲水流公市場，陪同民眾黨...

毛小孩身後事無法規 宜蘭立委候選人推寵物殯葬入法

國人養寵物數量逐年上升，相應的，寵物去世後如何處理也成為問題。民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇今提政見，盼推動寵物殯葬入法，方...

嘉市立委參選人張秀華設幸福郵筒 承諾帶民意入立院

嘉義市國民黨立委參選人張秀華在競選總部設立「幸福郵筒」，邀請市民透過投遞信箱方式表達意見與建議，承諾當選後會將市民心聲帶...

影／馬英九陪羅智強赴成功市場拜票 挺綠民眾嗆「苗博雅凍蒜」

前總統馬英九上午陪同國民黨大安區立委參選人羅智強赴成功市場拜票，受到攤商與民眾熱情歡迎，並爭相拍照、握手，也有民眾當著馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。