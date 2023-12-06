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沒柯文哲加持選情告急？ 苦苓評羅智強、徐巧芯：白藍咖急了
近期社民黨北市議員苗博雅在選區內的居民信箱塞文宣，國民黨大安區立委參選人羅智強赴台北地檢署提告。國民黨立委參選人徐巧芯也因不滿好友李正皓為對手許淑華站台，兩人正式決裂。對此，作家苦芩諷刺這是「白藍咖」選情告急了。
苗博雅在居民信箱塞入競選文宣，內容寫著「大安區是全台唯一沒有立委的地方，原因是為了羅智強把戶籍遷回來可以選立委」，前立委羅文嘉也轉發文宣內容，羅智強認為自己遭到抹黑，昨（5）日到台北地檢署提告兩人「涉嫌犯公職人員選罷法」。
徐巧芯也在4日表示，她跟認識多年的好朋友、政治評論員李正皓「決裂」，因為她發現李正皓要為她的選舉對手許淑華站台，於是她連續傳訊息問「許淑華幫過你幾次？」、「作為立委，許淑華會比我好嗎？」而李正皓回應後，徐巧芯就封鎖他，李正皓事後回應，自己的目標只有兩個，要讓「民進黨國會過半、搶救王義川」，對於徐巧芯的封鎖，他則向徐加油。
針對這兩件事，苦苓在臉書發表評論「徐巧芯氣噗噗說要封鎖李政皓，羅智強噗噗說要控告苗博雅，表示這兩個「白藍咖」沒有了柯文哲加持，選情果然告急了」。
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