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北市第五選區 藍白未合 3選將仙拚仙

聯合報／ 記者鍾維軒邱書昱／台北報導
無黨籍立委參選人于美人有民眾黨主席柯文哲支持，藍白合僵局下，選情也現變數。本報資料照片
無黨籍立委參選人于美人有民眾黨主席柯文哲支持，藍白合僵局下，選情也現變數。本報資料照片

國民黨立委參選人鍾小平盼藍白合，否則衝擊藍營在中正萬華選區選情。本報資料照片
國民黨立委參選人鍾小平盼藍白合，否則衝擊藍營在中正萬華選區選情。本報資料照片

民進黨籍北市議員吳沛憶接棒立委林昶佐參選中正萬華選區，強調不會大意。本報資料照片
民進黨籍北市議員吳沛憶接棒立委林昶佐參選中正萬華選區，強調不會大意。本報資料照片

台北市第5選區（萬華、北中正）立委選戰，民進黨參選人吳沛憶、國民黨參選人鍾小平與無黨籍參選人于美人成「三腳督」局面，于美人與民眾黨總統參選人柯文哲、北市前副市長黃珊珊交好，在藍白合陷入僵局下，恐怕衝擊藍營，成為此區最大變數。

中正、萬華選區過去選民結構一向被視為藍大於綠，不過民進黨禮讓現任無黨籍立委林昶佐參選，也連兩屆擊敗國民黨前立委林郁方，但林昶佐以家人罹病因素不競選連任，這次則全力支持民進黨提名的吳沛憶。

吳沛憶今天競選總部將成立，民進黨總統參選人賴清德將站台力挺，面對藍白未合，有利綠營優勢，她始終表示，絕不會掉以輕心，會以民眾的需求當第一優先，希望民眾能對年輕世代有信心。

柯文哲日前表明民眾黨在此區禮讓于美人參選，柯日前到萬華廟口開講，于美人也到場助講，批民進黨積極護航派系。于美人強調，相信是自己的論述、主張被認同，柯文哲、黃珊珊不會因利益禮讓。

鍾小平從艱鉅的黨內初選之戰出線，面對藍白整合僵局坦言，藍營的淨損失會到4到5％，影響幅度甚大。他6點起來拜票、在選區多掛看板，更期盼的是藍白趕快合。

萬華長期以來的「阿公店」、茶室文化成選戰焦點，吳沛憶認為，茶室是文化性、也是產業面的課題，傳統產業在當代社會面臨挑戰，政府要有政策輔導，要從國際尺度、街區經濟的都市發展模式來發展西區。

于美人指出，茶室文化歷史的美好想像，必須建立在當地居民與商家的共識，中央與地方政府的法規一定要完備，更重要的是中正萬華一定要獲得社會大眾的堅定祝福，不能再回到過去政黨的放任不管。

鍾小平表示，現在茶室超過300家，幾乎都沒有執照，未來應該要配合都市更新，要保留茶室文化，與商業區、住宅區有所區隔，可以在同一個空間內創造「不連續面」，解決顧客需求，讓茶室產業徹底合法。

台北市立委第五選區 製表／邱書昱
台北市立委第五選區 製表／邱書昱

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