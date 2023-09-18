賴清德、蘇貞昌北市輔選 藍打基層組織戰

2024立委選戰開打，民進黨昨大軍壓境輔選多名立委參選人，總統參選人、副總統賴清德昨天接連四場與松信、中山北松山立委參選人許淑華、謝佩芬拜廟；行政院前院長蘇貞昌卸任閣揆後也首度復出，昨天下午先到新北板橋幫嫡系子弟兵張宏陸站台、晚間也幫中正萬華立委參選人吳沛憶輔選，卻意外讓「萬華疫情破口說」成選戰焦點。

相較於民進黨黨內重量級大咖頻輔選，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨接下來的選戰節奏，會等總統參選人侯友宜返台後，9月下旬開始就會與各參選人選區走透透；另外，黨主席朱立倫也會補位幫小雞輔選，至於台北市各基層組織也已經動起來，會積極動員凝聚藍營團結。

國民黨總統參選人侯友宜（右四）日前與立委參選人徐巧芯（左三）到宮廟參拜。本報資料照片

蘇貞昌卸任閣揆後首度復出輔選，下午先幫嫡系子弟兵張宏陸站台，老縣長回到板橋現場「蘇貞昌衝衝衝」呼喊聲不斷，蘇細數張宏陸任內政績，強調張非常認真「做不好找我」，蘇更不忘拉抬隔壁選區的羅致政、總統參選人賴清德，力拚明年賴清德當選，國會過半。

蘇貞昌昨晚首場台北輔選則是幫英系的中正萬華參選人吳沛憶站台，外界好奇是否英蘇再結盟？據了解，吳沛憶雖被稱小英女孩，但吳過世多年的父親吳進風，曾是蘇貞昌當年任台北縣長時，催生鶯歌陶瓷博物館的首任館長，蘇感念吳父辛勞付出，這次吳沛憶參選立委就前往輔選。

不過對於蘇貞昌幫站台，對手國民黨參選人鍾小平酸爆，指吳沛憶不僅是小英女孩，還是光頭女孩，都要長輩扶持；他也喊話蘇貞昌，指疫情期間有中央官員說萬華是疫情破口，至今內閣沒道歉，呼籲蘇快道歉。

無黨籍參選人于美人也質疑，如果蘇貞昌疫情時候願意來萬華走一趟，不是很鼓舞地方，但為什麼只有選舉時候才來？

吳沛憶反擊，對手才是選舉時候才出現，別做沒有事實根據的抹黑。疫情時候蘇貞昌編列執行8400億的防疫振興特別預算，包括萬華批發市場專案及各夜市振興專案計畫，都是當時地方跟中央合作的努力。對鍾小平稱她是「光頭女孩」，吳沛憶笑稱，光頭也滿酷的，但自己一直以來都是長頭髮。

民進黨總統參選人賴清德（中）昨天到台北市文昌宮參拜，向支持者揮手致意。記者邱德祥／攝影

賴清德昨天一早先與立委參選人許淑華到松山慈祐宮、奉天宮參香，賴提及許淑華從基隆到台北求學很辛苦，為了生活曾去賣炸雞，是另一個「雞排妹」，許聽到賴清德的話當場落淚，賴則希望大家繼續支持許淑華。接著賴清德也與中山北松山參選人謝佩芬到文昌宮及中庄仔福德宮參拜，除向選民推薦謝佩芬，也期許她成為第二個蕭美琴。

udn討論區