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會考作文考生看傻 網友憶昔「賜死輪迴」反讚：教改讓人眼睛一亮

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考落幕。圖為示意圖，與本新聞無關。記者許正宏／攝影
國中教育會考落幕。圖為示意圖，與本新聞無關。記者許正宏／攝影

112年國中教育會考今（21）日落幕，這次作文考科出現「不必訂題目」的考題，有別於以往出題方向引起熱議。對此，許多網友也在Dcard討論，不少人給出正面反饋，認為這樣的命題確實更務實，保有更多發揮空間。

國中會考作文今年請考生閱讀「台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖」，寫作不必訂題目，敘述自身理解及經驗談，不過卻有教師發現這圖表「似曾相識」，曾在某出版社九年級習作出現，認為出題恐有嚴重瑕疵。

至於好不好發揮？有考生認為，這類申論題型與平時練習的題目不同，應對起來較吃力；教師則指出，若能透過觀察、感悟、省思表述自身觀點，展現出個人特色，就有機會奪得高分。

網友們也在Dcard上分析，認為這類作文題型可主攻3方向，第一是針對「家庭倫理」下手，講述大眾應更重視家庭倫理，或以特殊的故事、新穎的觀點，分析為何圖表中的電影能獲得大眾青睞。第三種則是別於前者的論述方法，改以自身經驗出發，寫出真情流露的故事引起共鳴。

相較之下，網友們回憶過去的會考作文題目，紛紛稱讚今年相當好發揮，「老實說這蠻好寫的」、「分析的題目很好寫吧，比起那些奇奇怪怪的題目」、「這題明明就很好寫，比那些要憑空創作（說謊）的題目好寫多了」、「我還記得我那年題目是『捨不得』，結果死了一大堆阿公、阿嬤跟巷口麵店老闆，笑死。還好我寫我的獨角仙死掉了，結果5級」、「教育能改革到這樣真是（讓人）眼睛一亮的新聞，比『我願終身奉行的一個字』這種的好太多」。

不過也有網友擔憂，由於考題新穎，確實和國中生來以往所受訓練方向不同，「主要是會考生平常練的題型都不是這種分析闡述的吧，我看我妹每次都是練情意題，她今天回來跟我說她很像在考學測作文」、「每年作文題目都在比扯，學測會考都是」、「這比較像申論吧⋯⋯跟國中生受的作文訓練很不一樣，應該大家都崩潰」。

112會考 作文 Dcard 國中生

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