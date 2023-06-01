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新聞眼／審、檢、立委全反彈 總統無感？

聯合報／ 本報記者王宏舜
民進黨立委蘇治芬（圖）點名律師尤伯祥「教唆證人偽證」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇治芬（圖）點名律師尤伯祥「教唆證人偽證」。圖／聯合報系資料照片

大法官是憲法守護者，清白不容懷疑，蔡英文總統前天提出四名大法官人選，民進黨立委蘇治芬就點名律師尤伯祥「教唆證人偽證」，包括當時的審判長、檢察官都挺身指證，簡直破天荒。

士林地檢署檢察官蔡啟文先發難，指尤伯祥在十八年前雲林地院林內焚化爐貪汙案中，替證人「預擬問答」，當時審判長康樹正隨後也在臉書質疑，昨天更嚴正地問「玩弄法律的人，可以成為憲法守護者嗎？」執政黨立委蘇治芬也引用康貼文，表達震驚。

尤伯祥發千字文喊冤，批評這是惡意捕風捉影和抹黑，讓他「更加堅定的在司改道路上前進」，但法、政界和民間均炸鍋，不僅要求國會行使調查權，更諷刺尤用「漂亮文字去解釋」。一個人選可以激起審、檢、立委憤慨，總統難道無感？

律師基於蒐集被告有利證據，非不能事前訪談證人，但逾線就是教唆偽證、指導說謊。司法院在國民法官法施行細則裡，原要建立證人面談制度，要求辯護人面談時全程錄音錄影、被告不得在場等；尤伯祥卻認為這樣規定令人「毛骨悚然」，條文草案無疾而終。

尤伯祥面對質疑時，反應是別人含沙射影，反質疑康樹正當時沒依職權告發。他的轉型正義是正義，別人追尋正義是潑髒水，這就是我們未來的大法官？蔡總統的正義標準？

司法界早就對尤一路透過訴訟案件「包裝」正義形象不以為然；大法官不是芝麻官，更要獲得國人敬重，我國律師成千上萬，難道總統找不到純潔的律師？是總統認定尤可替她執行任務，還是瞧不起其他優秀人才？

大法官 尤伯祥 蘇治芬 蔡英文 轉型正義

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