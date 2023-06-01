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尤伯祥稱坦蕩 未料抹黑迎面撲來

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
尤伯祥。圖／聯合報系資料照片
尤伯祥。圖／聯合報系資料照片

綠委蘇治芬引用前法官康樹正文章，指大法官被提名人尤伯祥在雲林焚化爐案中「教唆證人偽證」，尤昨凌晨臉書發文回應，自認一生坦蕩，卻沒想到惡意捕風捉影、抹黑迎面撲來，還反問若他真的教唆證人，審判長應職權告發他或移送懲戒，事過境遷近廿年，才突然拋出此判決訴諸輿論，質疑對他「人格謀殺」。

他反擊指法官、檢察官只因律師在庭前訪談證人，就將他當教唆偽證的虞犯，當時令他駭異萬分，讓他更加堅定在司改道路上前進。遺憾的是，在引進交互詰問已廿年、律師倫理規範已明定律師訪談證人之職責與權利的當下，捕風捉影者竟仍活在廿年前，以庭外接觸證人為由，含沙射影指控他。

尤伯祥指出，律師倫理規範明定律師應蒐求證據，得在訴訟程序外就與案情或證明力有關之事項詢問證人。他基於權責，在聲請傳喚當事人的配偶前，先行訪談，確認她所言可證明其當事人的辯解，才決定聲請傳喚。當事人配偶將他詢問的問題自行筆記，是對方自由，他無權干涉，也未要求對方須依筆記作證。

尤稱，審判長如真的認為他教唆證人，應該職權告發他或移送懲戒。事過近廿年，在他手頭幾已無資料可辯護下，拋出這個判決訴諸輿論，能謂公平乎？是人格謀殺嗎？尤稱自己一生救援冤案，不意竟在被提名為大法官這一刻，要在案卷資料幾已不存情況下，為己洗冤。

大法官 尤伯祥 蘇治芬

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