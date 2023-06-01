檢察官憶當年：尤伯祥當庭串證

總統府公布大法官提名人選遭到諸多批評，其中，太陽花學運律師尤伯祥被爆出涉嫌教唆偽證、開庭曾出言不遜等爭議，都讓法界譁然；與尤曾同為司改國是會議委員的高檢署主任檢察官陳宏達指出，政治性格濃厚者不適任大法官，司改成員先前用放大鏡檢視司法，如今欲當大法官，也應讓外界用放大鏡檢驗，不容一點道德瑕疵。

當初負責雲林焚化爐案偵辦、公訴的檢察官蔡啟文昨受訪回憶當年開庭情況指出，當時他發現證人不斷看著筆記本回答尤伯祥的問題，當庭表示異議。審判長收走筆記本閱覽後，當庭扣押，對證人提及曾與律師排練，追問證人：「怎麼排練的？」尤伯祥當時意識到自己踩到紅線，急忙起身面向審判長解釋：「我沒有教證人怎麼答，證人的回答都是他的意思」，接著轉向證人提高聲量問：「證人你說，我有教你怎麼講嗎？」蔡啟文批，「這樣叫證人詰問？這是當庭串證！」

蔡感嘆，這種人品被提名大法官，真的很不可思議。對於尤伯祥透過臉書回應，蔡啟文形容內容根本是含混回答，用漂亮文字掩飾。

多位法官、檢察官指出，律師接觸證人，美國法律雖允許，但對律師倫理規範很嚴格，先前法務部與司法院曾有共識要參考美國法，在相關法令就檢察官、律師事前接觸證人訂出規範，包括不能指示、暗示證人作特定陳述，後來卻在送行政院會銜時被刪除。是否因特定律師團體的因素影響，昨也成為法界議論焦點。

尤伯祥除遭指控教唆偽證外，他擔任「太陽花」學運辯護人時，在法庭形容行政院前院長江宜樺辦公室稱「那是他的巢穴」，被出庭的前總統馬英九當庭質疑：「你這樣說不好吧？」尤伯祥在法庭上的輕蔑發言，也被江宜樺的律師李念祖建議審判長應制止尤侮辱性的言論。尤後來認錯說：「我願意收回這句話」。

尤伯祥與李念祖此次都獲律師團體推薦出任大法官，但兩人在法界的資歷、聲望差距甚大，蔡總統選擇立場親綠的尤伯祥，卻未考量其過往爭議事跡，讓不少法界人士感慨，這是在輕賤法律人眼中過去尊崇的大法官地位嗎？