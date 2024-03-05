逾30年首見 陸人大取消總理記者會

大陸全國人大會議今天開幕，人大會議發言人婁勤儉昨天在記者會上宣布，大陸國務院總理李強將不會循例於人大會議閉幕後舉辦「總理記者會」，本屆人大「之後幾年」也不會舉行總理記者會，形同宣告這項大陸「兩會」（人大和政協會議）維持超過卅年的會議安排出現重大改變，引起各界關注。

從職權看，大陸國務院總理主掌內政和經濟，但中共總書記習近平二○一二年掌權以來，透過設置委員會或小組方式直接掌控經濟大權，國務院總理地位被認為有逐漸削弱之勢，昨天人大宣布取消兩會後總理記者會安排，有分析指這顯示大陸總理地位再度降低，也減少了北京政策透明度。

大陸兩會後舉行「總理記者會」可追溯至一九八八年四月，當年七屆人大一次會議閉幕後，應會議發言人曾濤邀請，新當選的大陸總理李鵬和副總理姚依林等人在人民大會堂出席記者會，吸引了四百多名中外記者參加。一九九一年時任總理李鵬在兩會後再度現身記者會；一九九三年起總理記者會趨於常態化，直至二○二三年。

歷年大陸總理記者會留下許多名言，例如朱鎔基自評「鞠躬盡瘁，死而後已」；溫家寶稱沒有政治體制改革的成功，經濟體制改革不可能進行到底；李克強則曾坦言，觸動利益往往比觸及靈魂還難。

對台灣媒體來說，大陸總理幾乎每年必答兩岸關係提問，已成為解讀中共涉台政策的風向球。

昨天人大記者會上，大陸官方中新社特別提問是否有總理記者會安排，婁勤儉先做鋪陳才宣布結果。他先表示，李強去年人大會議閉幕後出席記者會，就媒體和社會普遍關心的經濟社會發展重點問題及政府建設做了深入闡述，接著指李強將於五日做政府工作報告，發改委、財政部將向大會書面提交計畫報告和預算報告。

婁勤儉說，大會新聞中心將增加部長記者會、「部長通道」場次和出席人數，邀請國務院官員就外交、經濟、民生問題回答提問，旋即話鋒一轉宣布，統籌考慮以上安排，今年人大閉幕後不舉行總理記者會，如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

婁勤儉宣布這項決定後，現場出現驚呼聲，部分兩會委員或代表受訪時表示不知情，直言感到意外。

外電報導，政協委員、大陸駐美大使謝鋒在被問到相關問題時稍愣了一下回答：「我還第一次聽到這個。」港區政協委員、立法會議員黃錦輝則反問媒體「沒有嗎？」接著說，他覺得（取消總理記者會）是「奇奇怪怪」的。

大陸全國人大會議今天上午開幕，總理李強將進行任內首分「政府工作報告」，外界關注大陸如何設定今年經濟成長目標、軍費增幅及兩岸關係表述。人大會議將於十一日閉幕，會期共七天。