黃齊元／缺安全又缺電 現狀難維持

我們正進入一個大動盪時代，全球股市波動，中東戰火蔓延，地緣政治危機升高。此外，台灣五缺問題嚴重，張忠謀憂心台積電面臨土地、水、電、人才資源挑戰，停電已成為「新常態」，不少企業開始思考「海外第二總部」。

賴清德說，現在是屬於台灣的時代，台灣的一舉一動，都將重新定義世界。這次新內閣有很多優秀人才，值得期許，包括經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、金管會主委彭金隆、環境部長彭啟明等。但無疑的是，這些最好的人才，將面臨最壞的環境、最艱難的挑戰。

賴施政團隊組成，反映出政策新方向。準國科會主委吳誠文表示，政策重點放在半導體與ＡＩ領域，賴也自詡團隊為「ＡＩ內閣」（雖然意義不同）；新經濟部長郭智輝更是半導體專家，和日本關係良好。日本未來在美台關係中，扮演非常重要角色，配合台積電熊本新廠、及整個半導體產業鏈往北移動。

台灣經濟面臨許多挑戰，在地緣政治現實下，半導體和其他產業必須走向世界；此外過去能源政策錯誤，注定長期缺電。未來發展ＡＩ需建置大量資料中心，用電量是現在多倍，還不包括半導體先進製程。但過度集中半導體，只會讓荷蘭病更加嚴重、資源分配不均。

中美關係，現已不講「脫鉤」，改成「去風險」。

同理，歐美企業在做某種程度「去台化」，也就是「台灣＋1」或「台灣＋Ｎ」；這並非不看好台灣，而是要分散風險。大陸企業轉型「中國＋1」，以避免制裁；但墨西哥政府近期在美國壓力下，不會再為大陸電動車企業提供優惠政策。

預測中美科技博弈結果，可從「智能」和「綠能」兩層面觀察：ＡＩ智能方面美國領先，但半導體要靠台灣；中國優勢在於廣大市場和完整生態系，特別是５Ｇ和電動車、以及製造供應鏈。至於綠能，全世界都需靠中國，大陸主宰全球電動車、鋰電池和太陽能板市場，地球減碳不能沒有中國。整體來說，中國仍占上風，歐美企業都明白這個道理。

全世界當前環境，並不容台灣樂觀。最近美國中情局長呼籲國會警惕，習近平在任期內控制台灣的野心。習強調希望推動「和平統一」，但台灣人並不領情。隨著烏克蘭敗退和中東戰情升溫，美國面臨空前壓力；台灣如何回應大陸，關係到未來命運。

依靠美國並無法保證台灣安全，日本也有自己考量；中國是美日共同敵人，他們支持台灣的主要理由是半導體。台灣對抗大陸，必須考量自身實力，不要妄想維持現狀，未來若不能和，就只剩下一條路，但這是習近平最不願意的選項。

美日菲戰略聯盟，就是在武裝第一島鏈，包括澳洲。美國一直在做抗中軍事準備，擘劃「亞洲北約」，這是熱戰、不是冷戰。

近期台灣在全世界交了很多朋友，但共同民主價值無法拯救台灣，烏克蘭是借鏡，台灣問題必須自己解決。七十年前，國民黨來到台灣，創造了奇蹟；未來在地緣政治衝擊下，台灣要加速走向世界。

台灣人對地緣政治現況的理解，就像對電一樣天真。我們把核能妖魔化，相信台灣永遠不會缺電，光憑理念可維持現況。但現實是殘酷的，審判日終會到來，然而覺悟已經太遲！

難道台灣的未來，只能「飄向北方」？現在是台灣的危機，也是轉機；和平要抓緊把握，才不會成為泡沫，如果你選擇沉默，台灣注定會沉沒！

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）