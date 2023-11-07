00929僅花五個月破千億規模！ 專家曝「3原因2典範」：最長填息天數也才9日
傳說級ETF-00929 五個月最速1000億規模達成，每四個人買ETF就有一個是買它，大家都在每月收租當包租公，你還在舞池旁邊當壁花？
快問問看你旁邊的同事今年有沒有買進00929，說不定在茶水間內就可以開個小型股東大會。有沒有這麼誇張？真的沒有，這是真的！
00929從2023.06上市以來超過45萬，而你知道今年ETF增加總股東人數是多少嗎？答案是161.6萬、其中45萬都是買進00929；表示四個人中就有一個是買進該產品，這比例也太驚人。
做為開創股票月配息傳奇等級的ETF，為什麼能讓散戶由原本的看衰，變成讚嘆再變成瘋狂買進呢？
有幾個原因：
1.配息有紀律：每月0.11元，穩穩領安心等
2.累積看得見：每買一張，領息就增加一份，買越多領越多
3.績效最領先：以發行時間起算至今(2023.11.1)，績效是同類型冠軍級別
想想看，買高股息不就是為了要穩定收息，以往高股息產品每期股利數字會是多少，就跟開獎一樣的感覺其實還蠻討厭的。
00929為這個市場創立了二個典範：
1.穩定的配息數字
2.每個月都準時給你
買房子收租都還沒這麼準時，還要擔心房子折舊、房客亂搞，買00929沒這些煩惱，配息每月穩穩的給你，你只要安心工作繼續累積部位就行。而且績效還是同級品的領頭羊，這麼輕鬆就賺到息跟績效實在是太爽了。
每個月都配息會不會填不了息？這是很多人擔心的問題，讓我們來看看真相是什麼：
第一次除息 7/19 填息花了9天
第二次除息 8/17 當天填息
第三次除息 9/19 當天填息
第四次除息 10/24 隔日填息
真的要叫00929效率一哥，在這種盤勢震盪的狀況下，默默的一次又一次填息，真正做到無感與效率。
而且呢，該產品帳面上仍有收益平準金0.8元，這意味者0.11元還至少能配出七次，但接下來明年成分股又有新一輪現金股利要入帳，根本就不用擔心配不出來的問題。
這幾天00929又再次公告第五個月的0.11元配息，搭配股價計算年化殖利率超過7.7％..
第一次配息0.11元你不信
第二次配息0.11元你還是不信
第三次配息0.11元你還在猶豫
第四次配息0.11元你還在觀望
第五次配息0.11元你還在等什麼？
人生可沒那麼多時間可以蹉跎，如果時間可以重來，你一定想回到2023.06，在00929剛發行的那一刻就勇敢加入對吧？
以前上課時學員常問我：「現在還來得及嗎？」我說：「只要願意開始就都來得及」；現在將這句話送給各位，只要現在開始加入，你也可以成為這檔傳奇ETF的股東。
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