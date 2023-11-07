快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

飯店一晚才765元「網曝靈異經驗」釣出在地人：別住車站附近

00929僅花五個月破千億規模！ 專家曝「3原因2典範」：最長填息天數也才9日

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

傳說級ETF-00929 五個月最速1000億規模達成，每四個人買ETF就有一個是買它，大家都在每月收租當包租公，你還在舞池旁邊當壁花？

快問問看你旁邊的同事今年有沒有買進00929，說不定在茶水間內就可以開個小型股東大會。有沒有這麼誇張？真的沒有，這是真的！

00929從2023.06上市以來超過45萬，而你知道今年ETF增加總股東人數是多少嗎？答案是161.6萬、其中45萬都是買進00929；表示四個人中就有一個是買進該產品，這比例也太驚人。

做為開創股票月配息傳奇等級的ETF，為什麼能讓散戶由原本的看衰，變成讚嘆再變成瘋狂買進呢？

有幾個原因：

1.配息有紀律：每月0.11元，穩穩領安心等

2.累積看得見：每買一張，領息就增加一份，買越多領越多

3.績效最領先：以發行時間起算至今(2023.11.1)，績效是同類型冠軍級別

想想看，買高股息不就是為了要穩定收息，以往高股息產品每期股利數字會是多少，就跟開獎一樣的感覺其實還蠻討厭的。

00929為這個市場創立了二個典範：

1.穩定的配息數字

2.每個月都準時給你

買房子收租都還沒這麼準時，還要擔心房子折舊、房客亂搞，買00929沒這些煩惱，配息每月穩穩的給你，你只要安心工作繼續累積部位就行。而且績效還是同級品的領頭羊，這麼輕鬆就賺到息跟績效實在是太爽了。

每個月都配息會不會填不了息？這是很多人擔心的問題，讓我們來看看真相是什麼：

第一次除息 7/19 填息花了9天

第二次除息 8/17 當天填息

第三次除息 9/19 當天填息

第四次除息 10/24 隔日填息

真的要叫00929效率一哥，在這種盤勢震盪的狀況下，默默的一次又一次填息，真正做到無感與效率。

而且呢，該產品帳面上仍有收益平準金0.8元，這意味者0.11元還至少能配出七次，但接下來明年成分股又有新一輪現金股利要入帳，根本就不用擔心配不出來的問題。

這幾天00929又再次公告第五個月的0.11元配息，搭配股價計算年化殖利率超過7.7％..

第一次配息0.11元你不信

第二次配息0.11元你還是不信

第三次配息0.11元你還在猶豫

第四次配息0.11元你還在觀望

第五次配息0.11元你還在等什麼？

人生可沒那麼多時間可以蹉跎，如果時間可以重來，你一定想回到2023.06，在00929剛發行的那一刻就勇敢加入對吧？

以前上課時學員常問我：「現在還來得及嗎？」我說：「只要願意開始就都來得及」；現在將這句話送給各位，只要現在開始加入，你也可以成為這檔傳奇ETF的股東。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

00929「這件事」好誇張150天就達成！ 她：投資ETF獲利不難買在高點也別怕

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

鴻海（2317）是否能長期投資？ 資深股民勸：短中長期都不適合…等8字頭慢慢接

00878配息0.35元想月領一萬股息需存多少？ 他：不用100張！

相關新聞

00929僅花五個月破千億規模！ 專家曝「3原因2典範」：最長填息天數也才9日

00929從2023.06上市以來超過45萬，而你知道今年ETF增加總股東人數是多少嗎？答案是161.6萬、其中45萬都是買進00929；表示四個人中就有一個是買進該產品，這比例也太驚人。

突破584萬人！55檔台股ETF吸金 新增受益人前十名出爐

最新集保戶股權分散統計出爐，台股ETF總受益人來到584萬3505人，連續14周創新高，統計今年以來增加168萬7347...

新光債券ETF配息 殖利率飆5%

11月債券ETF除息秀登場，新光投信旗下3檔債券ETF上周(2)日公告每單位實際配發金額，包括新光投等債15+ETF（0...

150天衝上千億元 00929規模創台股 ETF 新紀錄

美十年期公債殖利率大降、熱錢回流台股強彈，ETF市場在整體受益人數及規模持續創新高下更為火熱，首檔台股月配息ETF-復華...

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆發的新冠疫情及2022年俄烏戰爭等多次經濟動盪，影響其投資方式也相對保守，加上今年債券價格跌落至近20年來的低點水準，更吸引投資人看準時機搶進債券ETF。

年輕人正夯存債熱潮！00933B 上周喊漲 投資人都笑了

投信法人則說明，30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。