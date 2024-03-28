電價衝擊物價 朝野轟政府低估CPI

中央銀行總裁楊金龍昨天表示，央行升息半碼，是為了抑制四月電價上漲引發的通膨預期，目前預估今年第一、二季消費者物價指數（CPI）年增率仍將超過百分之二，第三季會在百分之二附近，第四季就會低於百分之二；預估今年全年通膨率為百分之二點一六。但藍綠立委都紛紛質疑，政府單位低估CPI，還認為CPI會緩步下降，「到時候會被嚴重打臉」。

至於央行六月是否會再升息？楊金龍說，「可能性不高」，但他也坦言，若今年CPI年增率達百分之三，就另當別論。

立法院財政委員會昨天安排「電價大漲及央行升息對物價波動的影響」專題報告。主計長朱澤民則說，電價與物價確實有連動關係，主計總處估電價上漲直接影響約○點○七個百分點，加上產業用電大戶因為電價成本上升，若百分之一百轉嫁計算，間接衝擊約○點一七個百分點，兩者合計○點二四個百分點，估全年影響約○點一八個百分點，今年CPI年增率百分之二點○三。

但王鴻薇、羅智強、王世堅、楊瓊瓔等立委都批評政府單位低估CPI，表示目前醫院院所掛號費、捷運及台鐵、高鐵等票價也都可能上漲，央行與主計總處竟然認為CPI會緩步下降，王世堅更說「到時會被嚴重打臉」。

楊瓊瓔也邀楊金龍對賭，如果第三季會下降就請吃牛肉麵？楊金龍回應，就目前資訊研判是如此，六月會再有最新估值；楊瓊瓔則回嗆「你一定輸」。

立委吳秉叡、李坤城、李彥秀等人則關切，如果一至五月的CPI上升到百分之二至二點五，甚至百分之三，央行六月是否會再升息？楊金龍說，CPI即使約百分之二點五也沒什麼問題，目前利率水準已是十五年高點，先進國家六月也許會降息，央行不會動利率。李彥秀追問，萬一CPI飆上百分之三也不升息嗎？楊金龍指出，如果短暫出現百分之三還是不會，若全年達百分之三就另當別論。