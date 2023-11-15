中職／「葉公好龍」味全做出新註解 封王盡在意料之中

今年是中職非常曲折的一年，上半季冠軍統一獅在洋將洗牌後，下半季陷入大低潮；樂天桃猿與中信兄弟在季末激鬥，直到最後一刻才驚險晉級外卡。味全龍是整季表現最佳的球隊，但面對驚險晉級的桃猿，還是苦戰到第七場的最後一刻，才驚險拿下回歸後首冠。

實際上，去年味全龍就已經打入季後挑戰賽，當時他們雖然球隊陣容年輕，但已被認為是已有充滿了天賦的整手好牌，距離冠軍之路只是欠缺穩定及經驗。龍隊從無到有，三年能成為勁旅，主要在於他們踏出正確的第一步，就是找到建軍的Key Man，從富邦悍將買斷葉君璋的合約。葉總具有養成主管、副領隊、總教練等經歷，只要給他足夠的發揮空間，他應該可以打造出一支勁旅。味全球團也完全信任他，讓他找來昔日隊友擔任左右手，不會頻頻更換教練，維持訓練的一致性，球員不用年年都在適應新球風，自然表現會更加穩定。

昔日味全滿手好牌卻欠缺穩定，如今葉總協助他們兌現天賦，加上補足了經驗，絲毫不意外地他們很快就拋下紅色彩帶。 聯合報系資料照片

葉總組織的教練團，善於制定球員養成及調整能力的策略，無疑是他們能邁向冠軍之路最重要的一環。因為是新球隊，他們若打不好通常會被認為是必經的過程，反而沒有其他隊的壓力，多的是別人缺少的耐心。對於養成，有些球隊受限於60人名單限制，僧多粥少下只給予2.5年保護合約。但實際上培養一位球員需要給予長期的耐心，尤其高中生球員，在許多層面都不成熟，需要花很多時間栽培。龍隊他們沒有老牌球星的羈絆，讓他們更多的空間及機會，年輕球員也沒有誰一定要上場，全靠自身努力爭取，多了競爭就有進步，他們為「葉公好龍」做了全新的註解。

除了自家球員低潮時需要調整，味全這幾年非常積極網羅戰力外球員。許多選手在母隊沒有機會，或只是一時的低潮遭釋出，他們都還是有一定的實力。因此龍隊的再生工廠近年收穫滿滿，將不少戰力外球員都變成可用之兵。包含高孝儀、石翔宇、王躍霖等，都曾是從悍將變棄將，但到了龍隊都成福將，還成為台灣大賽的重要大將。

經過養成及調整後，龍隊野手幾乎每個位置都有2個以上選項，狀況不好時隨時可以有人補上。當然在球隊領袖這部份，劉基鴻、郭天信等人火候仍稍嫌不足，還好去年迎來林智勝如蛟龍得水，加上撈到吉力吉撈．鞏冠，很快補上提振士氣及穩定球隊的領袖，幫助打線串聯火力。別看他們團隊打擊率還落在後段班，但火力及得分效益已非吳下阿蒙，很具有威脅性。

林智勝的經驗傳承及領袖風範，帶給年輕小龍許多改變，增加了打線穩定度，還讓板凳多一位恐怖砲手。 聯合報系資料照片

在投手部份，味全龍主要依靠布里悍、鋼龍及伍鐸，這三位外籍球員連續三年在陣中有穩定的供輸，讓他們比其他球隊有更多投手調度優勢。但龍隊並非完全倚賴外援，本土投手雖然寄予厚望的旅外大物表現不穩定，但年輕小將們有系統性的養成及保護。雖然曾因為車輪戰調度及定位不明遭質疑，但最後收割果實的時間終於來到，現在投手群的團隊表現已是聯盟頂尖。

過去味全龍投手、打擊及防守各環節的穩定度都不足，以致明明看起來都不差，戰績卻無法更上層樓。還好球隊養成及補強成效佳，加上不斷累積經驗，讓他們從下半季到台灣大賽都可展現出無懼的精神，龍迷這麼快就能再度拋下久違的紅色彩帶，其實一點都不會讓人意外！