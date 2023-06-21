中職／味全從無到有三年成勁旅 策略值得富邦借鏡

中華職棒今年上半季戰績原本呈現拉鋸戰，但近期獅隊表現較為穩定，有機會成為最後贏家；兄弟則是強勢拉尾盤，但目前還是落後5場勝差，要追回來有點難度；桃猿狀況虎頭蛇尾，跟不夠穩定的悍將都大勢已去。至於重返中職之後一直受到矚目的龍隊，是除了獅隊以外表現最平穩的球隊，沒有大起大落，一直維持在5成勝率附近。

今年是味全龍重返一軍的第三年，已沒有外援的優惠，一切比照其他四支球隊。不過實際上他們的投手陣容是比不上其他隊伍完整，洋投中布里悍、伍鐸及猛威爾紛紛成為傷兵，兩大本土先發中，徐若熙開刀尚未歸隊，王維中則是五月底才回到賽場。雖然陣容不齊全，現況依然是維持一定的水準，表現比其他球隊穩定，表示這支球隊已悄悄成為中職強隊之一。從零開始成軍，到現在已經是中職數一數二穩定的球隊，味全龍的球隊經營策略對於新建或重建的球隊絕對值得參考。

穩定的教練團 建立球隊風格

味全給葉君璋很大的發揮空間，他的左右手都是昔日隊友，彼此配合得宜，默契十足，成為絕佳拍檔。 聯合報系資料照片

味全龍當年建軍最重要的一步棋，就是順利買斷葉君璋的合約。他本來就有球隊副領隊及總教練的經歷，知悉如何改造球隊，球團也給他極大的發揮空間，幾乎聽不到球團高層或領隊有什麼不滿的言論。葉總完全掌握組織球隊的權限，找來昔日興農、義大的隊友擔任教練團，他們過去多有長期配合的經驗，除了默契好之外，也知道彼此個性及習性，溝通管道順暢，不容易產生茶壺內的風暴。

另外他們雖然也有找外籍教練，但多是輔助、養成功能，主要調度還是以本土教練為主。因為洋教練容易異動，要是教練團頻頻換帥，球隊風格、調整模式時常變化，容易讓球員無所適從。龍隊雖然成軍不久，但這幾年都維持一貫運作模式，球員多已完全適應，自然表現會更加穩定。

戰力外補強+選秀策略成功 快速增加競爭力

味全龍這幾年選秀策略成功，適時找到可用之兵補足球隊戰力缺口，快速擠身列強之中。 聯合報系資料照片

球隊要增加戰力，除了倚賴洋將外，就只能靠著慧眼找到戰力外可用之兵，以及選秀會的補強。味全這幾年非常積極網羅戰力外球員，許多選手在母隊沒有機會，或只是為了年輕化而遭釋出，他們都還是有一定的實力，像龍隊找來的高孝儀、石翔宇、王躍霖等，都是現在可倚賴的戰將。

選秀會是各隊比資訊、比眼光的場合，有很多時候球隊特定位置明明漏洞百出，卻選到還要磨練的選手，遠水救不了近火；有時候某些位置人滿為患，仍然去補即戰力，反而幫助不大，在在都考驗著球團的智慧。一般球隊戰力充足時，補強應屆高中畢業球員，但想快速增加競爭力時，就是從完成度較高的成棒球員著手。龍隊這幾年很幸運有旅外球員可以選，加上他們會針對球隊當下的問題補強，後輪對於大專生及高卒生也都有選擇，不只看當下，也同時放眼未來的球隊發展。

球隊沒有大牌 擇優上場

球星對於教練的調度，往往是又愛又恨，他們有能力幫助球隊取得勝利，但身居要位卻表現不佳時，要如何使用就是難題。龍隊這三年中，已經有數位球員邁向明星之路，但對於調度卻沒有誰一定要上場的潛規則。投手上場甚至是見好就收，像是曹祐齊就曾先發4.1局無失分被換下，教練以團隊的角度出發，只看如何拿下這場勝利。

過去的職棒追求穩定的打線，當比賽強度越來越高時，擇優上場才能增加贏球的機率。龍隊打線打造隊內競爭模式，除了表現穩定的劉基鴻、郭天信及李凱威外，其餘每個位置幾乎都有2位以上球員在爭取。有競爭就有進步，再加上表現不好時，隨時輪替、調整，場上擺出陣中現況最好的，自然就容易有較好的發揮。

僅僅三年時間，味全龍隊靠著成功的經營策略，已能夠擠身勁旅。然而同期富邦悍將卻是一路沉淪，前次晉級季後賽已是2016年，當時他們還叫做義大犀牛。富邦球團經營第7年，已換了四任總教練，離任教練更多達35名，但從沒跟同集團的職籃富邦勇士一樣打出宇宙邦身手，球隊戰績反而是每況愈下。

富邦悍將年年改革，戰績卻越改越差，可以考慮學習味全如何三年成勁旅的經營模式，也許會有不同的改變。 聯合報系資料照片

富邦悍將這兩年進行大刀闊斧改造，場上表現確實有別以往的疲態畢露，但球隊總想著速成的方法，依然沒收到成效。或許可以借鏡味全成功的策略，重新檢討球隊經營模式，有耐心地執行幾年，應能收到不錯的效果。