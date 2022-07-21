中職／投手群已是聯盟頂尖 強化守備後看飛龍在天

上半球季在因應疫情停賽、六月大雨延賽等各種紛擾後，在7月19日總算完成全部賽事。樂天桃猿總算拿下易主的第一座季冠軍，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅及味全龍則各只有1場場差，這四支球隊都有5成勝率，歷史罕見。下半季在爭取季後賽資格時，比較全年勝率很可能會呈現亂鬥的局面。最苦悶的則是富邦悍將，以破紀錄的最差成績淪為墊底，除了拚下半季冠軍，想以勝率來爭外卡是機會渺茫。

去年才重返職棒的味全龍，上半季雖只拿下第四名，不過與這兩年台灣大賽的組合統一及中信場差非常接近，表現令人驚艷。在對戰組合上，主要是桃猿化身屠龍手，15場對戰中，龍隊輸了12場，讓他們無法更上一層樓。不過味全則成為悍將天敵，竟然取得14勝1敗的成績，這是讓他們在勝率排行上更具競爭力的原因。

洋投＋鐵牛棚 投手有足夠壓制力

龍隊能有不錯的成績，貢獻最大的應是投手群，被打擊率僅0.235為聯盟最佳，防禦率3.26則排名第二。這又要歸功於味全洋投今年相當穩定，而且沒有受到傷勢、被挖角及想家等因素干擾，兩大先發布里悍及鋼龍穩吃局數，貢獻了球隊一半的勝利；擔任後援的伍鐸也十分稱職，拿下16場救援，暫居排行榜第二。

味全從以前就很會找洋將，現在的布里悍(圖)、鋼龍及伍鐸是聯盟最穩定的洋投組合，讓對手吃足苦頭且不易攻下大局。 聯合報系資料照片

本土投手部份，雖然去年貢獻57場先發的徐若熙、王維中及林子昱三位本土都受傷勢影響，上半季只有出賽56局。但郭郁政越來越有大將之風，最近四場比賽失分都在2分內，將可頂替本土空缺。另外就是他們有龐大的鐵牛棚群，包含王玉譜、陳冠偉、林逸達、趙璟榮防禦率都在3以內。另外羅華韋、林羿豪及羅國華等三位前悍將球員，在小葉再生工廠調整下，現都是穩定的可用之兵，貢獻度極高。

已是聯盟最會轟球隊 打擊率雖低還是很難纏

味全的團隊打擊表現為0.252/0.317/0.338，在五隊中都排第四，僅優於悍將，還有許多進步空間。不過他們的打線還是充滿亮點，去年龍隊全壘打數敬陪末座，在經歷補強後，今年上半季則以27支全壘打成為聯盟最會轟的球隊。吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾、劉基鴻及林智勝等四人就合力貢獻20支，對手碰到龍隊中心打線，無法只刻意閃過一人就可以放鬆，對戰起來十分棘手。

在拿莫．伊漾的長打火力帶動士氣下，龍隊打線變得非常有活力及氣勢，已是聯盟最會轟的球隊。 聯合報系資料照片

龍隊野手開始產出球星，去年有郭天信一砲而紅，今年最火紅則是拿莫．伊漾。他在2019年第二輪第10順位入選，本來就是球隊看重的球員，但去年打擊率不到2成，球隊也在試先發人選，因此還未能站穩先發打線。今年他逐漸成長成為中心打者，長打表現僅次於吉力吉撈．鞏冠，是球隊得分能力進步的關鍵因子之一。更重要的是他具有表演天份，常常帶動球隊氣氛及士氣，幫助飛龍打線充滿活力。

內野守備表現太差 非責失太多有待改善

說到守備，今年最具話題的雖然是富邦悍將，不過實際上味全龍才是失誤最多的球隊，上半季73次失誤比悍將還多13次。主要分布為游擊手17次，一、二及三壘手都是11次，連投手都有10次。如此多的失誤，讓他們有多達61分非責失分。龍全好不容易從山腳爬到半山腰，想要持續向上登頂，勢必要解決內野的守備問題。

味全目前面臨內野守備不佳問題，雖沒有像悍將般被關注，但仍造成球隊不小的傷害，想要登頂必定要改善這個窘境。 聯合報系資料照片

有個可以考慮的守備調動，關鍵人物還是前面提到的拿莫．伊漾，他目前多擔任一壘手，但實際上在業餘是游擊手出身。味全可以擔任一壘守備的球員很多，而拿莫．伊漾在一壘的守備率偏低，過去擔任游擊手時是接近聯盟平均值，因此可以考慮讓他改變防區重回游擊，讓其他球員來擔任一壘手。說不定因此可以改善龍隊內野安定度，還可以傳承林智勝成為罕見的游擊重砲。

統一及中信在這兩年已展現不錯的團隊戰力，樂天今年也有機會重返榮耀，富邦則在持續換血中，因此最受人關注就是味全何時可以再現龍魂。投手群現階段問題不大，下半季還有林凱威加盟，將更具壓制力。野手部份，打擊表現還有再進步的空間，成為更會轟的球隊。最需要加強的則是守備，若補足這個環節，味全可望再現飛龍在天。