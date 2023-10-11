中職／江湖本無路、旅程太難行 味全今聽牌真是撈到

2020年及2021年時有許多旅外好手受到疫情影響而選擇返台發展，其中2021年更是被視為罕見的回歸潮，包含曾上過大聯盟的胡智爲及曾仁和、3A的江少慶及吉力吉撈．鞏冠、日職的陳冠宇及呂彥青，都紛紛投入中職選秀會。各隊當然都希望藉此大肆補強，因此先以自行培訓名義先行網羅就近觀察，其中當時重返一軍首年的味全龍，更是一口氣找來呂彥青、胡智爲、吉力吉撈．鞏冠三人。

依新球團加盟的條例，及領隊會議的決議，味全龍成軍前2年握有選秀會第一順位優惠，但升上一軍首年就會變成用抽籤決定順位。雖說如此龍隊雖因此握有徐若熙、王維中兩位本土王牌及強打少年劉基鴻，但他們都有隱憂，也不確定未來是否能培養成功。因此早在還沒有旅外回歸潮時，味全球團就曾向聯盟爭取，希望2021年選秀也有優先權，但未被聯盟接受。龍隊決定拒絕抽籤，最後由聯盟代抽到籤尾，成為第五順位。由於是在被動的順位，龍隊沒有什麼辦法，只能同時找這麼多球員自行培訓，以便視情況調整選秀策略。

在選秀名單出爐後，各隊首輪幾乎早早底定，擁有狀元籤的富邦悍將在年初就確定要網羅江少慶；第二、三順位的樂天桃猿及中信兄弟走日系路線加上都缺左投，因此鎖定陳冠宇及呂彥青；統一7-ELEVEn獅在需要強力先發的情況下，與胡智爲已有默契。第五順位的味全龍，江、胡、呂、陳都無緣，旅外球員只剩下曾仁和及吉力吉撈．鞏冠可以選擇。

曾仁和出自芝加哥小熊隊體系，小聯盟就多次進入潛力新秀排行，是台灣第14位登上大聯盟的球員，不過他的傷病史令各隊擔憂，大多不看好他有機會進入首輪選秀。吉力吉撈．鞏冠是海歸派唯一的野手，克里夫蘭印地安人隊體系出身，旅美時期從三壘手改練捕手，恰巧碰上赴美進修的葉君璋，對於捕手一環還曾協助特訓。

吉力吉撈．鞏冠原本被視為可以補強龍隊捕手環節，不過他在打擊上的貢獻巨大，讓他全力發揮反而有最佳效果。 圖／味全龍隊提供

雖說好投手永遠不嫌多，但在選不到旅外強投的情況，味全最終決定首輪挑選與葉君璋有師徒情誼的吉力吉撈．鞏冠，第二輪再找年輕球員補強投手。不過即使師承葉總，撈哥的捕手功力仍然有問題，他在小聯盟守備率0.984，但阻殺率只有0.260；他在自主培訓期間亦曾防守三壘，狀況更是慘不忍睹。在守備不振的情況下，吉力吉撈．鞏冠要如何調度成為難題。

目前吉力吉撈．鞏冠的確沒讓龍隊補強捕手環節，只能偶爾支援蹲捕，但將他放在指定打擊，讓他更能專注於自己的火力展示。242場比賽擊出47支全壘打，是2021年下半季開始後，中職火力最強的打者。今年累計22轟，已追平後打擊年時代單季最多全壘打，讓龍打線層次提升不少。而且他具有領導力，可以協助隊上年輕球員，常看到他在場邊帶動球隊士氣，已成為陣中不可或缺的重要球員。

吉力吉撈．鞏冠(中)的價值不只個人火力猛，他常常能適時帶動團隊士氣，讓球隊更有競爭力，是味全現在戰績領先Key Man之一。 聯合報系資料照片

然而很多事情就是這麼難意料，江、胡、呂、陳未如預期重現本土先發「四大天王」，對球隊的幫助更是有限。陳冠宇及呂彥青雙雙在先發角色慘遭滑鐵盧，目前都已轉戰牛棚；江少慶及胡智爲則是敗多勝少，去年更分別名列敗投榜上第二及第三名，被打擊率偏高，尚未展現昔日壓制力。以今年是他們在中職第三個球季來看，吉力吉撈．鞏冠雖為第五順位才入選，但貢獻度遠高於前四位入選的投手。

當年，龍隊想要爭取更好選秀順位失利，找來的培訓投手又都被其他隊看中，讓他們不需要太多的猶豫，就將首輪籤就給了吉力吉撈．鞏冠。這個選擇讓他們找到打線的領袖，火力更是大幅提升，搭配球隊找來的超強洋投群，目前暫居下半季第一，有機會讓他們睽違23年再度「撈」到一座「冠」軍！

商品推薦