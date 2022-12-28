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味全滿手好牌卻欠缺穩定 冠軍之路只差補足經驗

聯合新聞網／ Tzuyi
味全龍靠著一群小將們的拚勁成功打進季後賽，但比賽結果顯現出經驗不足，投、打、守的穩定度不夠，想要奪冠還要再加把勁。 聯合報系資料照片
味全龍靠著一群小將們的拚勁成功打進季後賽，但比賽結果顯現出經驗不足，投、打、守的穩定度不夠，想要奪冠還要再加把勁。 聯合報系資料照片

味全龍隊重返中華職棒一軍後，經歷了兩個完整的球季，從2021年的墊底，到2022年就進軍季後賽，還讓中信兄弟吞下季後賽唯一一敗，球隊建軍成效令人刮目相看。球季結束後，龍隊也著手補強，首先已針對教練團下手，找來張家浩接掌二軍，外籍教練群也會跟著調動。另外龍隊還鎖定數位戰力外球員，只是因台鋼有優先簽約權，而且有些目標被原屬球隊積極接洽，因此最終補強人選尚未定案。

想要繼續維持佳績，味全龍首要任務就是搞定先發輪值，首年他們靠投手車輪戰打天下，第二季則是靠洋將撐場。他們擁有布里悍及鋼龍兩大強投，再加上伍鐸的支援，三名外籍投手是讓他們今年有如此佳績的大功臣。不過他們明年面臨洋將優惠到期，少一位的外援名額要全數補強先發，又或將名額留給牛棚還是打擊？都將是問題。另外就是布里悍下半季狀況明顯下滑，伍鐸則在季後賽遭棄用，想要更上層樓，外籍投手部份恐怕需要更加著墨。

龍隊本土先發投手有郭郁政林子昱、王維中及徐若熙，但前兩者的問題就是不夠穩定，尤其畏懼對上左打，郭郁政的控球會突然失準，且被長打率明顯增加不少；林子昱則是對右打像塞揚獎強投，對左打有如發球機沒有招架之力。王維中及徐若熙是球隊最期待的兩大王牌，但因為傷病史及體能狀態問題，始終無法穩占輪值，要是雙雙能穩定發揮應有實力，將會是龍隊想要爭冠的關鍵優勢。

龍隊大將徐若熙今年整季報廢，但龍隊好手眾多仍保有競爭力，明年他傷癒歸隊，先發戰力更是傲人，將會是他們爭冠的最大優勢。 聯合報系資照片
龍隊大將徐若熙今年整季報廢，但龍隊好手眾多仍保有競爭力，明年他傷癒歸隊，先發戰力更是傲人，將會是他們爭冠的最大優勢。 聯合報系資照片

先發其實都不差，就差臨門一腳，但龍隊牛棚問題就比較大。從今年季末兩個月開始，龍隊開始嘗試讓全本土擔任後防，常有大量失分的狀況，屢屢讓對手擴大勝分或是慘遭逆轉。他們現況大概只有陳冠偉、羅華韋是相對穩定的，林凱威雖然非常受到倚重，但他有極端的恐左症，是休賽季的必修課程。另外包含王玉譜、趙璟榮及林逸達都獲得不少機會，但王玉譜上下半季的壓制力明顯有差，後兩位穩定度也都不足。龍隊的牛棚雖然滿是天賦，但沒有辦法長期維持好狀態，讓球隊少了很多場勝利。

打擊部份，味全龍與前段班的中信兄弟及樂天桃猿相比，從打擊率、長打率及上壘率通通有明顯差異。雖然龍隊有吉力吉撈．鞏冠林智勝劉基鴻三位重砲貢獻33轟，再搭配郭天信及李凱威打線，看起來並不差。但他們沒辦法延續到六棒以後，加上全隊被三振率太高，壘包上的球員常常沒辦法回本壘得分，殘壘實在過多。難怪龍隊會看上意外遭富邦戰力外的高國輝及林益全，逢低買進後若他們能東山再起，絕對是味全重要的奪冠拼圖。

林智勝的加盟讓龍打線更加堅強，但團隊打線還是有許多待補強之處，如何延長打擊戰線，將是龍隊爭冠的一大功課。 聯合報系資料照片
林智勝的加盟讓龍打線更加堅強，但團隊打線還是有許多待補強之處，如何延長打擊戰線，將是龍隊爭冠的一大功課。 聯合報系資料照片

談到守備大量吃到苦頭的球隊，今年多數球迷印象是富邦的慘況，但實際上龍隊的狀況比悍將更多。他們是全聯盟非責失分最多的球隊，內野四個位置出賽最多的拿莫．伊漾、李凱威、劉基鴻及張政禹四人失誤都上雙，守備率僅0.969，是聯盟最慘的先發內野守備陣容。問題最大的則是游擊位置，張政禹、曾傳昇及石翔宇無論在攻守都是後段班。目前龍隊傾向拿莫．伊漾轉戰外野，吉力吉撈．鞏冠與林智勝分攤一壘及指定打擊，其他位置只能仰賴小將們持續磨練或找外援協助了。

整體而言，龍隊雖然滿是天賦，但因為年輕球員太多，導致投手、打擊及防守各環節的穩定度都不足，以致明明看起來都不差，戰績卻無法更上層樓。他們持續吸取經驗，讓團隊表現能夠穩定發揮，就已足以站穩前段班。後續若本土先發群能再調整出至少一位球員，打擊能再補進有經驗的打者或由洋砲坐鎮，未來兩年龍隊應是大有可為。

棒球專欄 中華職棒 味全龍 徐若熙 郭郁政 林子昱 林智勝 鞏冠 劉基鴻

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