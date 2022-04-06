中職／味全迎來林智勝如蛟龍得水 5搶3有望晉身奪冠行列

職棒33年球季在難得的連假中開打，雖然開幕戰未能如期打完，但至今仍已進行數場賽事，戰況非常激烈。其中，台南球場的龍獅對戰更是令人驚艷，味全龍隊去年在這裡面對地主統一獅隊，15場賽事全軍覆沒。然而本季首個系列賽，味全不但中止連敗，甚至取得2勝1敗，讓人看到不一樣的龍隊。

味全龍隊的最大不同，在於打擊火力的展現，他們接連打爆施子謙、江辰晏等獅隊投手。施子謙僅投2.2局就失守江山，被龍軍狂攻9分，味全首戰猛攻11分，只花一場就追平重返中職一軍後最高得分。江辰晏去年面對味全虎虎生風，20局只有4分責失分，防禦率1.8，沒有被轟過，然而味全今年首度面對他，5.1局就擊出2支全壘打，讓他丟掉5分自責分。

雖然僅僅是一個系列戰，未來還有不少變數，也可能只是對手還在調整中，不過仍是可以看得出來龍隊的轉變及企圖心。味全在去年季中選秀會中，選入強打捕手吉力吉撈．鞏冠，又在休賽季中找來林智勝，無疑就是為了提升球隊打擊火力及打線的穩定度。目前龍隊可以排出郭天信、林智勝、拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠、李凱威及陳品捷等，這樣具有腳程及火力的棒次。其餘棒次則有尚待脫繭而出的狀元郎劉基鴻，以及兩位仍在調整中的洋砲鈦龍、龍德力，確實有機會今年打造一支具有強攻實力的飛龍部隊。

去年神龍擺尾已經讓各隊吃進苦頭，今年重振旗鼓後是更加強悍，各隊要小心龍隊可能會直指季後賽！ 聯合報系資料照片

其中，味全龍隊最精彩的一手，就是簽下自由球員林智勝，讓龍隊賺足裡子及面子。他是歷史上第五位從黃衫改披龍袍的本土球員，不過相較於其他四人為戰力外或擴編選秀，他則是帶著累計生涯追平紀錄的289轟，藉由自由市場轉穿紅色戰袍。林智勝本身就是自帶球迷的球星，加上原紀錄保持人張泰山也在龍隊，更加充滿話題性。另一方面，他去年季末連兩戰開轟，已經證明長打能力並未退化，只是缺少上場機會。

當林智勝加入龍隊之後，教練團就指出他已是打者的榜樣，不但提供年輕球員學習的目標，他更用實力帶動球隊氣氛。實際上龍隊本季的第一戰，林智勝就擊出破紀錄的第290支全壘打，讓原本已經不錯的球隊士氣，更是來到最高點。他的加入讓龍隊打線更加活絡，火力更是更上一層樓。而且他290轟的紀念商品，銷售已經超過今年的年薪，味全這一手真的精彩！

龍隊簽下林智勝後，他成為打線中的定心丸，能帶動士氣及氣氛，讓球隊戰力及票房都升級。 圖／味全龍隊提供

味全龍打線中除了林智勝外，還有旅外經驗豐富又值當打之年的吉力吉撈．鞏冠，他去年半季54場出賽就擊出11支全壘打，是球隊四番打者。而串聯的關鍵則有郭天信、拿莫．伊漾及李凱威，雖然是職棒二年級生，不過加入球隊時就已經是完成度較高的成棒球員，而且國際賽經驗不少，只要沒有整隊二年級生症候群的狀況，打線大有可為。

投手部份，龍隊今年應該還是外援為主，他們找回熟面孔布里悍、鋼龍及伍鐸，其中前兩人定位為先發，伍鐸則是調度活棋，依然是龍隊最倚重一環。本土預料仍會比照去年採車輪戰方式應戰，主要是兩大主力王維中及徐若熙，都有傷病史影響，今年調整尚未到位，未來應該會有保護政策。另外林子昱、郭郁政、廖任磊等都可以先發，不過問題就是要加強控球及投球穩定度。

味全今年找回布里悍，而且是簽下無脫逃條款的一年約，預料今年可以替龍隊拿下12~15場以上的勝利。 聯合報系資料照片

龍隊在今年球季大幅改善了去年最大的打擊積弱問題，只要雙洋砲調整得當，加上整合完成，將會是不容小覷的打線。投手方面外援及牛棚陣容十分堅強，先發雖然有些問題，但可能用去年的車輪戰模式解套。味全今年仍然是需要一些時間調整，但已非吳下阿蒙，加上今年是五搶三的賽制，不無可能直接衝擊季後賽，甚至還有可能直指金盃、再現龍魂。