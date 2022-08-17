中職／狂操五年沒傷痛 黃子鵬還投出鬼神般數據

今年是中華職棒罕見的一年，許多球星表現遠遠不如預期，包含年薪合計近兩千萬元的林益全、陳俊秀至今仍是0轟；百萬月薪狀元郎王維中及江少慶，表現也不符身價。很大的因素是因為比賽用球恢復係數的修正，加上好球帶的調整，讓投手及打者都必須調整以往的習慣，多數球員雖然都有經驗，但要能改變多年已定型的模式，難免還是會碰到一些困難。

雖然不少球星們表現不佳，但本季的比賽還是充滿亮點，依舊有球員挺身而出。像是各隊都努力培養本土可用之兵，讓表現亮眼的投手名單，已不再只有洋將，而有台灣好手準備嶄露光芒。獅隊就有三振能力超強的古林睿煬，以及渴望接班本土一哥的胡智為。在眾星雲集中還有一顆星特別閃耀，就是樂天桃猿的「老虎」黃子鵬，他今年已拿下10場先發勝，而且僅吞1敗，防禦率還不到2。

黃子鵬出身於棒球強權南英商工及文化大學，他本來就具有壓制能力，是國家隊常客。投球姿勢就是偏向側肩投球，雖曾經被教練改成高壓投球，但後來還是改回原本姿勢。畢業後他曾陷入低潮，先轉投甲組崇越隼鷹，期間教練團針對他的重心做出修正，讓他出手點更低，從側肩成為低肩投手，球速從約120Km/h提升到140Km/h。2017年他投入中職季中選秀會，最後被Lamigo帶走，成為桃猿隊第七輪傳說的其中一員。

加入職棒的隔年，黃子鵬隨即成為球隊大將，在一軍他出賽數52場是球隊第二多，防禦率2.48則是全隊最佳；在二軍他則化身先發投手，7場出賽拿下6場勝利，還成為勝投王，防禦率是幾乎神鬼般的1.02。2019年及2020年，他不管是身披Lamigo或樂天戰袍，都是球隊牛棚主力，分別出賽60及59場，防禦率最高只有3.40，在打擊年算是極為優異的表現。總計自2018年至2020年，3年在一軍出賽171場，僅次於中信鄭凱文的175場，但他還有14場二軍出賽，整體而言，黃子鵬是這段時間聯盟最操勞的投手。

在Lamigo王朝時期，黃子鵬就是陣中最辛苦的牛棚投手。在去年球季他義無反顧轉為先發，今年成為樂天重返季後賽最大功臣。 聯合報系資料照片

2021年教練團決定將黃子鵬以先發角色出發，雖然前兩場表現不佳吞敗，但第三戰就調整好，以4安打完投完封對手。去年他總計22場先發，主投135局，每場大多投90球左右，拿下9勝8敗戰績，已經是球隊一哥。今年他每場多能投到破百球，17場先發已經拿下10勝，而且僅吞1敗，防禦率跟WHIP分別為1.88及1，都是神鬼般的成績，根本已是聯盟一哥。雖然他想要突破蕭任汶保持的單季最低防禦率1.40有點困難，但仍有機會挑戰2000年楓康保持的單季先發投手防禦率1.61紀錄，或是本土先發最佳林恩宇2005年防禦率1.72的成績。

為什麼黃子鵬這麼好用？主要他是罕見的側投型投手，優勢在於投出的球會有更大變化的橫向位移，令打者不容易捉摸。不過這並不一定能成為優勢，像是同樣低肩的牧田和久，是擁有美日職經歷的「和製潛水艇」，竟被中職打成發球機，最主要就是要有球威及球種。黃子鵬球路怪、轉速高、控球好、球質佳，讓對手即使打到也打不好。

黃子鵬具有打者難以掌握的出手點，而且搭配控球、球質及轉速，讓他成為一名非常不容易被攻破的投手。 聯合報系資料照片

黃子鵬另外的強項就是異於常人的體能。即戰力年輕投手的使用，長期以來是中職教練團重大的課題之一，因為剛從盃賽性質的業餘轉換成季賽性質的職業，許多好手在好用場場用的情況下，體能常常跟不上，最後很快淪為戰力外。不少的報導都有說明，黃子鵬自業餘時期就針對體能特別著墨，並且加強重量、下盤及核心訓練。這讓他即使是對於身體負擔較大的低肩投手，加上新人三年的狂操，轉換為先發後，還是能投到百球，至今沒有出現疲勞期。他長期又穩定健身，而非換教練就換一套做法，讓他可以多年來戰力維持在高檔。

現年28歲的黃子鵬，雖然職棒起步比很多球員還晚，但他無論表現、體能都非常穩定。他自新人年起，無論牛棚或先發，都是球隊最操的投手，但並沒有出現傷痛狀況，而且他還越來越強，投出鬼神般數據，真的是非常難得的練武奇才。為了更長遠的發展，桃猿還是應該要好好注意他的狀況，幫助他能持續維持在高水準，未來年多還將是中職甚至國家隊的頂尖王牌。