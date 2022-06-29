中職／古林睿煬三振能力強 欲成王牌還需改進控球

說到「本土投手王國」，許多資深球迷應該想到的會是統一7-ELEVEn獅，早年他們有郭進興、謝長亨，後來又有潘威倫、吳俊良等人。這幾年統一為了重振名聲，從2013年開始陸續在前兩輪選走江辰晏、陳韻文、林子崴、宋家豪，又在2017年之後又陸續帶走施子謙、古林睿煬及胡智為，其中除了宋家豪沒簽下外，其餘6張好牌盡入手中。

受制於中職球隊不多，各隊戰力接近，因此大部分教練多倚賴外援助拳。今年雖然有4支球隊洋將政策為2投1野，增加了本土投手的出賽機會。但由於洋砲普遍水土不服，各隊仍改回3洋投配置。不過目前除了中信較為倚賴外籍投手，甚至祭出投一休四的輪值，其他球隊則給予土投更多先發機會。而想重建本土投手王國的獅隊，49場比賽中就讓本土投手先發31場，這是中職近年非常罕見的現象，其中胡智為及古林睿煬就負擔了20場。

胡智為具有大聯盟資歷，而且他球種多又刁鑽，成為球隊倚重的投手，並不令人意外。不過年僅22歲的古林睿煬表現就頗令人驚奇，他目前以5勝並列本土最多，而且他的出賽數最少，防禦率3.49也是聯盟前段班。更另人驚艷的是他目前K/9值10.10為先發投手中最優，表現比三振排行榜領先群的德保拉、象魔力及鋼龍都還好，這幾年成績唯一能跟他媲美的本土投手，大概也只有去年的徐若熙。

2000年出生的古林睿煬，畢業於棒球勁旅平鎮高中，高中時期曾一度罹患投球失憶症，但經過調整後越投越好，在高三時被稱為當時最佳高中投手。雖一度有國外球團想要網羅，最後仍決定留在國內，2018年季中選秀會被統一獅在第一輪第二順位選入，而且簽下簽約金550萬、激勵獎金150萬，總額高達700萬元的破紀錄合約。

古林睿煬在選秀時順位比李振昌還前面，是非常被球隊期待的投手，他現在剛嶄露頭角，就看後續如何持續成長。 聯合報系資料照片

雖然古林睿煬在選秀會受到好評，但他有明確的傷病史，慣用手右手、右肩及右背等都有舊傷，因此若是以即戰力的規劃直接上陣，現在可能已經離開職棒。2018年古林睿煬加入獅隊後，球團規劃讓他先在二軍養傷及強化體能，直到2019年9月27日才正式開箱，但2020年又受到傷勢影響，一二軍僅出賽8場。2021年他傷癒復出，熱身賽就投出超過150KM的球速，讓他成為開幕戰先發，不過球團考慮他的狀況，在投滿100局後就讓他關機，也無緣進入台灣大賽。

古林睿煬的優勢莫過於他有一顆非常快的火球，他今年曾投出157KM的快速球，追平聯盟紀錄，與羅嘉仁、葉家淇及徐若熙並列聯盟本土最速投手。他投球的尾勁及球質都被認為有很好的水準，因此讓打者難以掌控，造就他的高三振率。除了快速球外，他另一項武器則是曲球，這樣的搭配除了容易三振外，意外的讓他既是飛球投手也是滾地球投手，他生涯滾飛比趨近於1.00。

中職各隊目前的年輕本土投手中，徐若熙與古林睿煬頗為相似，有球速但控球還需加強，可以期待他們都能穩定成長，將來能再出現本土王牌投手大對決。 聯合報系資料照片

古林睿煬目前還年輕，潛力可能還沒完全發揮，大多數教練都認為他的球速還有機會再創新高，甚至有能力挑戰聯盟160KM的紀錄。即使他潛力無限，但還是面臨兩大課題，第一是控球還需加強，他已是現今本土投手的佼佼者，但要成為王牌投手，控球能力仍待加強。其次是他的身體狀況，他目前大約投80球左右就會出現不穩定的狀況，加上他的傷病史，如何讓他維持健康又能延長局數，會是一項不小的挑戰。

獅隊這幾年雖然本土投手好手輩出，但除了陳韻文在後援找到一片天外，江辰晏及施子謙這幾年表現都不復2018年時的水準，林子崴更是還沒投出代表作。他們跌跌撞撞的案例，可做為古林睿煬借鏡，他三振能力這麼好，就只差控球跟體能加強。這麼好的本土投手，可別養成失敗，那就太可惜了！！