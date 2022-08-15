中職／年薪合計近兩千萬元 林益全、陳俊秀至今仍是0轟

今年球季開打前，如果有人說林益全、陳俊秀一整季一支全壘打都擠不出來，應該沒有太多人會相信，然而，目前中職各隊都打超過70場，兩名年薪加起來快2000萬元的重砲手，竟然真的一轟難求，相信是大家所始料未及的事情。

林益全拿過3屆年度MVP，生涯累計204轟，建立無數功勳，早已是中職代表性強打者，也是許多球員的偶像，例如王柏融在文化大學時期就曾表示，自己的偶像是林益全，很欣賞他的打擊。

去年林益全388打數敲出11轟，平均35打數出現1轟，長打率也有0.446，然而本季至今，183打數竟然還是0轟，長打率只剩0.344，長打火力銳減，僅貢獻18分打點，得點圈打擊率0.224，表現實在差強人意。

林益全在去年9月4日才晉升中職「200轟」俱樂部第三人，但本季在換球之後，已接近200個打數沒有再出現全壘打。 聯合報系資料照片

林益全月薪70萬元，打擊貢獻度已經不高了，本季更多時間擔任DH或代打，守備只曾守過一壘，而且只有12場，都是先發，總計96局竟然就發生多達4次失誤，比例實在太高，攻守成績都不符合身價。

陳俊秀表現同樣低迷，生涯累計127轟的他，拿過1屆年度MVP、2次台灣大賽MVP，絕對是近代最成功的旅外回歸野手。去年陳俊秀338打數只有7轟，平均48打數才有1轟，其實全壘打產量已經下滑許多，但至少長打率還維持在0.470，高於去年林益全數值，更拿到生涯第2座打擊王(打擊率0.352)。

沒想到，今年陳俊秀長程火砲幾乎神隱，224打數未開轟不說，而且僅僅只有7支長打，長打率低到只剩0.299；如果大家對長打率0.299沒什麼概念，陳晨威、郭天信被視為「短槍快腿」代表性野手，本季兩人長打率都有0.360，中信兄弟當家游擊手江坤宇長打率也有0.393，數據都遠優於陳俊秀。

陳俊秀在過去兩季的長打能力已是逐漸下滑，但沒想到本季竟是一轟難求，目前的滾飛出局比竟然高達1.327。 聯合報系資料照片

陳俊秀月薪高達93萬元，為全聯盟最高薪本土野手，即使今年他幾乎是樂天桃猿不動的一壘手，守備也只出現1次失誤，但超低迷攻擊數據，實在有違他的高身價。

沒錯，今年球季中職採低彈性、高縫線比賽用球，全聯盟攻擊數據和2016年相較，差了好幾個檔次，打擊三圍(打擊率、上壘率、長打率)甚至逼近2010「變形球年」，可能成為中職史上第二低的數據，不過，還是有不少打者逆境突圍。

好比說林立，目前敲出全聯盟最多的9轟，長打率超過0.500，成晉扛出1轟，長打率也有0.389，即使非傳統大砲型的陳傑憲，至今也已敲出5轟，117壘打數高居全聯盟第二，證明即使球不彈，有能力的打者照樣能打出一片天。

林立去年在364個打數中擊出7支全壘打，本季換球之後，目前271個打數就出現9轟，狀況比去年還好。 聯合報系資料照片

陳俊秀比林益全年輕3歲，現年33歲也不算太年長，照理說，不應該退化那麼快才對，只是，陳俊秀征戰職棒沙場多年，身上已累積許多大小傷勢，感覺上打起來已有些力不從心了，對於現階段的樂天桃猿球團，或是未來他想要投入FA自由球員市場，都不是太理想的狀況。