竹縣9月1日實體開學 要求隔板用餐、分流放學

近期疫情趨緩，新竹縣政府教育處表示，因應開學在即，只要維持二級警戒或更趨緩，新竹縣9月1日將全面實體開學，所有教職員工及學生全程戴口罩，放學也將採分流，確實落實各項防疫措施。

教育處表示，目前國小每班29人，國中每班30人，符合防疫室內人數規定，用餐時全面使用隔板、禁止交談，協助打菜的人員必須固定，已要求各校在9月1日前採買完成用餐隔板。

教室課桌椅間距也將調整極大化，所有課程進行也都須全員全程配戴口罩，音樂課及體育課等無法戴口罩則須調整課程內容和方式，各校同時不能超過3個班級一起放學，藉此分散人流。

另外，所有教職員和工作人員入校均須打過疫苗，未施打疫苗或疫苗接種未滿14天的教職員，首次到校須3天內快篩或PCR陰性證明，每3至7天還須定期快篩。

衛生局表示，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪今進入第7天接種，約有2600人預約，第5輪接種累計7天約可達到1萬600多人完成接種，報到率約97％。

中央公費平台第6輪高端疫苗，從昨天上午10點起開始預約，截至今天下午1點，竹縣已有6800多人完成預約。衛生局也提醒民眾，第6輪預約登記只到明天中午12點截止，收到簡訊通知的民眾，請把握時間上網完成預約。

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