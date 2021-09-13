預防性停課該給假 跨黨立委齊爭取

家長已經無假可請，但預防性停課也該給防疫照顧假！民進黨立委林宜瑾、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委高虹安、國民黨立委萬美玲於 13 日出席全教總記者會，呼籲政府統合預防性停課相關規定，給予 12 歲以下學生家長防疫照顧假薪資或補貼，並保障家長請防疫照顧假的權利。

中央應統合規定

近期新北幼兒園案牽連多所新北、台北學校實施「預防性停課」，導致學童必須在家自主健康管理。

全教總幼教委員會主委楊逸飛解釋，勞工的休假是年度計算，為了照顧家中孩童，家長可能已經在暑假把所有有薪假都請完了，但現在遇到預防性停課，公司往往因為不清楚是否可納入防疫照顧假而予以拒絕，但全教總向勞動局確認後得知，預防性停課是「適用防疫照顧假的」。

因此，楊逸飛認為，因為中央、縣市政府、民間企業不同步，導致雇主不清楚規定而不給假，家長在五月疫情拿到的一萬多塊的家庭防疫補助也已經花完，使家長再度面臨家庭照顧與生計的兩難，主管機關應該要出面統一規則，並明文規定雇主給薪或由政府提供補助。

家長四大問待解

王婉諭進一步指出，家長目前對於疫情有「預防性停課能不能請防疫照顧假」、「是否有相應補助」、「停課期間的學費要怎麼做調整與分攤」與「政府如何協助哪些 12 歲以上學生開始施打疫苗後，家長在家陪伴的防疫照顧假需求」等四大問，強調疫情造成的影響不是勞資雙方的私人問題，不該把壓力全壓在家長身上。

關於相關措施，高虹安認為，防疫照顧假相關的規定、津貼、補助都需要明文補強，否則家境較為困難的民眾即使請假了，可能也拿不到相應的津貼。萬美玲則指出，紓困振興的預算中並未編列相關補助，但未來勢必還會有停課的情況發生，且影響規模廣大，應作出超前部署，考量防疫照顧假給薪。

但萬美玲也提到，目前許多企業因為疫情而陷入經營困難，由企業給薪恐怕會有困難，實行面上仍有待商榷，但政府應該先將相關規定入法、保護有需求的家長，如雇主不得拒絕家長請防疫照顧假、不得要求改以事假或其他假別替代等。

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