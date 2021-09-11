北市受Delta影響停課學校 有望13日復課

台北市副市長黃珊珊今天表示，跟新北幼兒園Delta變異株群聚案相關而停課的學校，第一及第二圈接觸者明天篩檢結果若都是陰性，星期一（13日）就可恢復上課。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊表示，文山區1國中及1私立幼兒園，還有中正、中山、南港區的3國小4幼兒園，因為跟Delta變異株還是有關聯，接觸者今天會採檢。

黃珊珊指出，今天為第一及第二圈接觸者隔離的第5天，今天篩檢、明天結果出爐，如果都是陰性，就可取消隔離、星期一復課。

黃珊珊補充，松山區某確診國中生的班級，雖然該生確診的是Alpha變異株而非Delta，但整班依然停課14天，因為他們都在居家隔離。

在學生防疫假方面，副市長蔡炳坤表示，昨天請防疫假人數4339人，比例約1.34%；今天變成5113人、1.58% ，增加774人。

蔡炳坤表示，共61班停課，包含國中28班、國小6班、幼稚園27班，7校5園共停課1550人。

媒體提問，文山區裝修工夫妻皆確診Delta變異株，北市防疫是否升級。黃珊珊表示，裝修工夫妻接觸的對象包含2名老師，這2名老師的學校還是採Delta變異株的規格管制，一樣要第一圈及第二圈接觸者都陰性才能解隔離。

黃珊珊說，現在足跡看起來第一圈第二圈都已匡列，防疫是否升級要視疫情狀況。

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