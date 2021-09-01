開學防疫家長多自行接送 北市校園周邊車流增

台北市高中以下學校今天開學，許多家長為了防疫選擇自行接送，造成校園周邊車流增加。有校長發現，上午一度出現塞車狀況，也有里長說，無論有無疫情，平常上下課就都會塞車。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，開學後訪客不得進入校園，許多家長為了防疫仍選擇自行接送並目送孩子進入校園，一度造成校園周邊出現人潮與車潮。

大湖國小謝姓家長指出，今天騎車送孩子上學時發現車量明顯變多，可能是因為擔心搭乘大眾運輸交通工具會增加接觸風險，許多家長都自行開車接送小孩。

大安區一所國小的校長說，今天有派同仁在門口協助孩子進入校園，只看到一個小學一年級的新生有哭，應該是因為都市小孩有接受過幼兒園訓練，比較能適應團體生活，不過因為家長多自行接送，校園周邊一度有點塞車。

大安區一名里長則說，無論有無疫情，里內學校周邊平常上下課都塞車，看不出差別。

台北市國小學生家長會聯合會總會長、天母國小家長會長廖哲豪表示，今天早上開學很順利，因為新生與在校生採分流入校，並派出科任老師與六年級的小哥哥、小姐姐到校門口引導，家長送完小孩就離開了，並沒有出現塞車情形。

台北捷運公司統計，今天上午6時到9時尖峰時期的運量約為35.6萬人次，與8月25日同期約28.9萬人次相比增加約23%，不過與5月11 日疫情爆發前的44.7萬人次相比，仍減少約20%。

北捷呼籲，旅客搭乘時請完成電子票證記名，並分散車廂及分散時段搭乘，且務必全程佩戴口罩及勤洗手，以維護健康。

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