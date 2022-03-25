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繁星成績台大醫被電機超車 釣出牙醫吐槽：老鳥都去吸血自費項目

聯合新聞網 / 綜合報導
牙醫師示意圖。 圖／ingimage
牙醫師示意圖。 圖／ingimage

111學年度繁星推薦結果出爐，一名網友在PTT分享推薦結果並分析，發現今年台大電機級分贏過台大醫科，其餘醫學系校排和級分要求也大幅下修，笑虧「醫療業即將成為夕陽產業連高中生都知道」，文章引起網友熱議，意外釣出一名牙醫師網友分享醫科生態。

貼文引來一名牙醫師網友回文分享醫科生態，直言選醫學系的人除非很會拍馬屁取悅上司，不然當「輪班星人」單純多了。

他也以牙醫產業近況作分享，指出好幾項健保治療給付多年沒調漲，就算有調也只調一點，但明明開牙醫診所有很多成本壓力，「台灣健保制度久不漲價，開始慢慢崩壞，醫師開始過度治療，只推好賺錢的自費項目，技術好的老鳥都去吸血自費了」。

許多人看了也感嘆，「現在連牙醫都要會拍馬屁了」、「現在真的很多牙醫不收沒預約的，臨時牙痛的話，真不知道要去哪裡看」，但也有人表示，「明明牙醫有一堆發財的，自己不會賺怪工作」、「如果有自己的店面，佛系無自費健保牙醫可以年入600萬以上」、「健保也是讓很多醫師可以開診所活下去啊！」

學測 111學測

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