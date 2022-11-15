兒花錢讓65歲母親上健身教練課 媳暴怒：為何浪費錢在老人身上？網一面倒挺婆婆

兒子孝順母親難道錯了嗎？一名網友最近投書全台最大女性健身社群「有肌勵」，表示兒子疼惜她一輩子辛苦，幫她購買健身教練課程，希望能有好健康和兒孫作伴，沒想到媳婦知道後大怒，兒媳大吵一架，讓她苦惱不已，問網友「接受兒子的好意錯了嗎？」

這名網友已經升級當婆婆，她說自己和兒子感情一直很好，兒子今年初結婚，最近兒子購買健身教練課給她，希望她能鍛鍊肌力陪他久一點。

但媳婦知道後很生氣，和兒子大吵，說婆婆已經65歲了，年紀那麼大為什麼還浪費錢上教練課？要兒子把錢留給未來的小孩。她輾轉知情後很難過，早知道不該接受兒子好意，卻造成兒子和媳婦的困擾。

網友的回應幾乎一面倒，安慰婆婆安心接受這份禮物「身體健康才是對兒子媳婦好，不用感到難過，妳就努力去運動健身就好，媳婦的問題就交給兒子去解決吧！」

「其實兒子是為了大家好；長輩有肌肉、肌耐力，才不容易受傷、摔倒。長輩摔倒大家反而累。」「努力上課 ，讓成果說話，兒子很有遠見，花個3萬元讓媽媽健康自信，總比花3萬醫療費好。」

也有許多網友痛罵媳婦自私「是我（兒子）馬上叫她（媳婦）滾」「這麼自私小心眼，就不要生到兒子，以後媳婦也這麼對待自己！風水輪流轉！」「媳婦真的是無知！小孩都還沒出生，如果婆婆能夠有好的體力，未來還能夠幫忙照顧小孩」

但也有網友提供不同角度思考，為媳婦緩頰「可能兒子沒有買給自己的老婆吧，請兒子加買她的，然後三個人一起健身」

「說不定是因為沒有事先商量就決定，才引起這次的問題...事先商量跟溝通試試」「結婚之後，很多夫妻間事情不建議兒子跟媽媽分享。如果和太太之間所有問題都跟媽媽分享討論，最後只會讓婆媳之間嫌隙更大。」

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