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有片｜由內而外自然變瘦變美！用九個關鍵食物保養這五大重點
說話口氣不好聞？髮質毛燥分叉？臉色蒼白暗沉？想當漂亮精緻的女人，不是只有身體瘦下來就可以了。在Youtube上時常分享變瘦變美的方法的營養師Ricky張家祥，便要教妳在減脂期間攝取九種關鍵食物來幫助五大重點保養，讓妳由內而外散發自然美麗。趕快準備好筆記本、點開影片來看吧！
他指出女人要注意的五大重點保養包括髮質、皮膚、情緒、口氣和婦科，這些都可以仰賴食物來助益。例如減肥聖品鮭魚富含Omega-3脂肪酸，能讓頭髮有光澤、延緩老化。蕃茄的茄紅素能保持肌膚水份，維生素C促進膠原蛋白形成。
黑巧克力的類黃酮可以增加大腦的血流量，減少發炎反應、減輕焦慮感。而減脂飲料綠茶的多酚能抗氧化，抑制引起口臭的細菌。還有蔓越莓是婦科保養的好食物，每天記得多喝水配合足量的蔓越莓，能維持皮膚彈性幫助皮膚緊實。其他關鍵食物都在影片中詳細說明。
最後營養師Ricky叮囑想成為精緻女孩也和減脂一樣要靠習慣的養成來達到改變。具備食物的知識、控制飲食熱量，以及搭配必要的運動，讓自己成為真正漂亮又自信的女人。想了解更多健康瘦身的資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。減肥也不忘記要美麗！
營養師Ricky LINE:@cd8013
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