有片｜晨間午間活力舒展！10分鐘溫和瑜伽練習

身體起床了但腦袋還沒醒？忙碌一上午身體僵硬、精神疲憊？沒關係，「Yoga With Jade」的 Jade老師要教大家幾個瑜伽練習，利用短短10分鐘，讓你立馬精神百倍，消除疲勞！

這是一組不論是晨間或午間隨時都可以做的瑜伽練習，也不需要瑜伽墊，只要有一個能夠展開雙手的空間即可。練習動作也很溫和及簡易，只要跟著Jade老師的步驟及呼吸一起做，趕快點開影片來看看！

這組瑜伽練習利用雙手的伸展和配合呼吸，能夠讓肩頸、胸腔、腹部、後背、脊椎得到放鬆及伸展，也能幫助骨盆舒緩，並在一呼一吸之間覺察細微的身心運作。

透過Jade老師的溫和瑜伽練習，能夠讓身心都得到舒展通暢、提神醒腦，讓你充滿活力持續接下來的一天生活。想了解更多關於瑜伽的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。享受瑜伽享受生活！

原始影片

Yoga With Jade YT

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