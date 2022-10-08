有片｜外食族減肥菜單，一週瘦個２公斤超easy！
許多想要減肥的外食族，常常對三餐選擇感到很苦惱，又想吃得美味又想要享瘦。擁有百萬粉絲、說話幽默風趣的Youtuber 77老大，煞費苦心整合了便利超商、速食店、自助餐...等食物，為外食族設計了一週七天的三餐減肥菜單，想知道有哪些食物搭配能夠吃得又瘦又健康，快打開影片來瞧瞧！
其實外食族只要能夠掌握幾個要點，避免地雷食物，還是可以控制過多的熱量攝取。在77老大列出的三餐減肥菜單中，早餐著重輕食，不要吃很飽但要以一些好的食物能量來打開美好的一天。
上班族中午用餐時間大都只有一小時，許多人會選擇速食店或自助餐，這時只要把握「可滷不可炸、多魚雞少肥肉、澱粉醬料減半」即可，湯品則避開勾芡類的如濃湯或羮湯。晚餐也是比照辦理，若是晚上應酬避不掉，還有減肥的聚餐教戰守則喔！
77老大強調減重重在堅持。這七天的菜單可以自由搭配變換，最後再加上一週運動兩次、每餐飯前喝半杯温水，一週想要瘦個1~2公斤完全不會有難度。想了解更多減肥瘦身資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。
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