被丟棄的未婚媽媽、男友劈腿要她忍不然就滾 30歲她考進大學：快樂人生靠自己努力

彩妝師林恩欣的人生，在她現在陽光亮麗的外表下，藏著一段殘酷不忍直視的過往。從小沒父母照料，20歲當未婚媽媽到夜店上班賺奶粉錢，男友劈腿卻只要她「忍耐不然你就滾！」手上滿是割痕，心裡更是千瘡百孔。

林恩欣力爭上游，今年9月以30歲年紀開始讀大學，更玩潛水、健身、當人魚，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享「快樂人生靠自己努力」的心路歷程。

全心的愛卻很荒謬

「我很愛我的外婆和媽媽，我也知道他們很愛我，只是我們的愛在大家眼中，看來有一些荒謬….」林恩欣的父親在她7歲時過世，母親再嫁到其他縣市，她被獨留給外婆撫養，但外婆不識字，沒有工作，祖孫全靠榮民眷屬補助過活。

「原住民愛喝酒，外婆常常酒後就揍我，或是喝酒後忘記到學校載我，我就被一個人丟在學校…」林恩欣從小自卑，長得又黑又壯，被笑是金剛芭比、原住民、肥、男人婆，她常跟男生打架，掩飾自己的不安與怯懦。

既然外婆無力撫養她，15歲開始，她就開始住男友家，但男友家境也不好，20歲時意外有了孩子，當時男方父親癌末，她在半推半就下，同意未婚狀態生下孩子，但生完孩子後才是悲劇的開始。

雖然男友做木工養家，但同時要付醫療費、又要養家費，家中經濟根本不夠支撐，但男友又不願意孩子給保母帶，當時林恩欣的母親離婚了，雖然來短暫幫女兒坐月子，但做完月子就離開去找男友，又只剩下林恩欣一人照料孩子。

不願孩子的人生重蹈自己的覆轍，林恩欣早上帶孩子、晚上出去工作，但晚上工作選擇上，她進夜店應徵服務生，沒想到上班後，才發現是要陪客人喝酒的公關，第一天上班她躲在廁所暴哭，為了孩子卻只能繼續忍耐，常常喝醉邊吐邊回家。

當時兩人年紀都還小，回家的時候，林恩欣看到男朋友睡著了，心理委屈更憤怒「小孩子是你選擇的，辛苦的卻是我，我的身體巨變變胖、妊娠紋，我不應該為誰犧牲，這不是我想要的人生！」孩子還沒一歲，兩人就分手了。

沒有靠山就該被糟蹋嗎

她改擔任彩妝師，但因為飲食不節制一路胖到78公斤，遠遠超出懷孕時候的體重10幾公斤，被笑「彩妝師還胖成這個樣子？」所有人都拿她的身材開玩笑，或因為外型對她不友善，種種羞辱跟自尊受傷，讓她選擇宅在家不出門。

後來，交往的男友劈腿，卻只對她說「要不你就忍、要不你就滾」分手後，她認為「都是我的錯！肉又鬆，騎車覺得臉皮在飛，走路的時候腿都在晃，難怪別人不要我」責怪自己因為太胖太醜才會被這樣對待，立志減肥。

她不願意運動，全靠吃減肥藥、狂喝減脂茶、優酪乳、吃中藥，只吃青菜不吃任何肉，雖然兩個月瘦回50幾公斤，卻造成指甲萎縮、頭髮一直掉，看來很像吸毒，動不動心悸、雙腿發抖。

她罹患嚴重的憂鬱症，從小就是被丟來丟去的孩子，她自責「一切的不幸，都是我的問題，我是沒有靠山的女生，所以才會被如此糟蹋。」她天天吃藥，每天都想死，手上留下大大小小自殺的疤痕，媽媽心疼不已「對不起把你生下來，讓你覺得自己是多餘的。」

我想找回快樂

三年前，林恩欣參加打工換證照計畫，到澎湖潛水店工作換取考證照機會，游泳、學潛水、衝浪，努力上健身房，一周去四天，每次去2到3小時，用

玩樂去帶動運動，讓生活更加快樂，心情跟體態都改變非常大。

「以前睡覺都很希望不要再醒來，現在每天都很期待明天的到來。」透過找到喜歡的運動，如今林恩欣每天睡飽飽、吃飽飽，就算每餐一碗大乾麵加十顆水餃，也因接觸了運動、陽光，看起來就會更有魅力，更加正能量。

今年9月， 30歲的林恩欣也決定重返校園，到大學攻讀運動休閒管理系，很多人問她「你都30歲了，畢得了業嗎？幹嘛浪費人生？」「那麼努力幹嘛？你這樣不累嗎？」

林恩欣笑說，「我會這麼努力，因為我很努力地活出我自己的樣子。」她努力過想要的生活，做會快樂的事，不快樂的生活和努力，才是浪費人生。

相信自己就可以自信美麗

「我是個9歲孩子的媽媽，我可以看起來如此自信美麗，是因為我相信我自己！我堅強，而且為了美麗能辛苦能犧牲，不要只是想著要瘦，是要想著自己想變成什麼樣吸引力的女孩，設定目標，然後義無反顧的衝，沒有藉口跟理由，就是動起來。」林恩欣笑說。

透過「有肌勵」她也想鼓勵更多人，不要被過去不可控的悲愴綑綁，而是正向看待自己擁有的，你要知道你的長處在哪裡，不知道就去照鏡子，每天找一個自己很美的地方稱讚自己，我們有我們漂亮的地方啊！

「我再也不會回去那個自卑的自己，就算有人說我很大隻、太黑，我會說我這是歐美身材，有喝過洋墨水的都會喜歡我，你知道多少人花錢去曬成小麥色？你該補充你的國際觀喔！」透過喜歡自己，就可以找回自信和快樂。

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