有片｜釋放一天的緊繃與壓力，睡前9分鐘臉部放鬆瑜伽

每天開不完的會？講不完的溝通？還要笑臉迎人？工作一整天下來身體疲憊心好累？不妨跟著「Yoga With Jade」瑜伽老師Jade一起做做臉部放鬆瑜伽，幫助你消除一天的緊繃與壓力，釋放負能量！

這組瑜伽練習強度不高，時間也僅需9分鐘，坐著做非常輕鬆愉快。首先從按摩頭部開始，雙手輕輕握拳，使用第二指關節在頭皮上劃小圓圈，透過頭皮筋膜的放鬆，讓頭部得到很好的循環以及放鬆臉部和肩頸。

接著依序在顴骨以上、下顎部位、人中部位上下牙齦的地方最後到眼周，都同樣單點加壓、輕輕畫圓，仔細揉捏、按摩觀察，輕柔緩慢的鬆開那些痠緊的地方。最後一招是獅子式，訣竅是眼球向上、舌頭向下吐出並大聲「哈！」隨著這一聲身心都得到療癒了。

臉部瑜伽非常適合在需要提振精神，或者一整天臉部肌肉疲倦之時練習。尤其適合在夜晚或睡前，放一段輕柔音樂，或者打開影片跟著Jade老師的節奏來做，這樣將能幫助你得到更好的休息及睡眠品質。想了解更多關於瑜伽的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起享受瑜伽的療癒生活！

原始影片

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