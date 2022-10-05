以為吃不胖竟是肌少症！開啟爬山、跳舞，領悟：可以做自己是無比珍貴的事！

Rosa一直都活在別人期待裡，不知道自己喜歡什麼？想成為怎樣的人？進入醫院工作後看盡生離死別，更發現自己以為的吃不胖，原然竟是肌少症，她開始勇敢去做喜歡的跳舞、爬山，領悟「可以做自己是無比珍貴的事！」

Rosa接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享努力增肌、生理心理都變強壯的過程。

脆弱的內在

就讀國小的時候，Rosa曾被同學霸凌關在廁所過，不論怎麼狂哭大叫都沒有人理會，過了很久後才獲救，事後欺負她的同學卻裝作什麼也沒發生過，老師也沒有處理，讓她喪失對人性的信任，只能武裝自己掩飾內心的陰影。

老師或長輩總是給她很多的期待「你『應該』成為怎樣的人」，Rosa不敢發展自己的興趣，也不知道自己喜歡什麼，小六作文時寫希望未來當警察，但身高僅有153公分無緣追夢，在找不到興趣的情況下，人生茫然沒方向。

一路努力念書，考進大學醫管系後，她開始加入跳舞社團，第一次感覺自己很棒、找到自我，有了願意付出的熱情，就算劈腿拉傷，也願意透過健身把筋推好，想一次次挑戰高難度動作、和朋友一起完成舞蹈。

原本開心吃不胖的Rosa，在進醫院工作後才發現自己竟然是肌少症；看盡生離死別，病人對醫護說「我知道人生快到盡頭了，讓我快樂走掉就好，不要再急救」更讓她開始思考：該為自己的身體和心理健康做怎樣的努力？

不再壓抑熱情和渴望

Rosa思考，也許自己不像其他人生過病、被家暴，即便生活無缺，但小時候受到親近之人的精神壓力，讓她對生活盲目，迷失自我，當年不願面對解決的情緒勒索，壓抑久了只是讓心理的傷更擴大。

她決定，開始勇敢去做自己喜歡做的事情，而不是活在他人的期望。

Rosa喜歡跳舞、喜歡旅遊、玩高空彈跳，去年一月開始爬山，發現不一樣的世界。爬桃山時覺得累，克服心律不整還是爬上去了，9月完成第10座百岳玉山。為了爬山能負重而開始重訓，增肌更雕塑身體線條，對自己越來越自信！

更棒的是，Rosa的inbody指數自從開始重訓，體脂肪已經到正常的數字，雖然仍有肌少症，所以還在練肌肉，「但所有的一切都讓我的生命充滿色彩，因為我活出最真實的自我！」

可以做自己是無比珍貴的事

Rosa表示，很多人跟她一樣，在長大的過程裡迷失真實的自我，缺乏溫柔的聲音告訴自己「你可以做自己是無比珍貴的事情」不論過程中是否辛苦，結果是否達到理想中的模樣，只要你帶著熱情前行，得到的都是珍貴值得的禮物。

她認為，現代人經常在面臨壓力與焦慮時選擇壓抑，不想讓自己看起來脆弱無比，怕一直抱怨會被討厭，後來的她才終於發現，那些被壓抑的所有情緒和對話，深深的烙印在心裡的某塊角落，一日不處理，或許數十年也會在任何場合被勾起而感到不快樂。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：永遠的去做自己，無論你有病魔纏身，亦或是數年心魔未正視，相信我，好好的與自己和解，不被上個世代或這個世代的框架束縛，只要你明白「我想去做」有多麼可貴，脫離所有的「你應該去做」，真正的自我才不會被消滅，才能真正活出自我。

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