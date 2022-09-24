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有片｜躺錯坐錯當心疾病上身，掌握４招杜絕慢性傷害！

聯合新聞網／ 楊惠晴
坐姿或臥姿長久不良造成的傷害，容易衍生為許多疾病的問題。圖片／Canva
坐姿或臥姿長久不良造成的傷害，容易衍生為許多疾病的問題。圖片／Canva

當你舒舒服服地或躺或坐在沙發上看電視、玩手機，那些你習以為常的放鬆動作，有可能已經在損害我們的身體結構成為慢性傷害了。

學貫中西醫的阿銘師指出，人不一定要正襟危坐，但要盡力保持身體核心的中軸線平衡。例如許多人用雙下巴看書看3C，只使用到胸鎖乳突肌，容易產生肩頸痠痛、頭痛耳鳴或頭昏腦脹，這個姿勢也會讓頸動脈鞘跟著折住，影響到動脈循環和神經壓迫，讓迷走神經不順，而產生胸悶、心悸、失眠，甚至腸胃問題。

影片中，阿銘師教大家掌握四招原則即能減少這些錯誤姿勢所造成的慢性傷害。第一是身體軸線從頭、胸到骨盤保持一條線，第二耳朵向後收到肩膀處，第三坐時能夠呼吸的深，第四腳要保持三個九十度，這才是理想的姿勢。

總而言之，不管或坐或臥一定要運用到核心中軸去支撐肌肉，避免椎間盤、小面關節或者一些肌肉的代償疼痛出現。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。喬對角度和線條，怎麼躺怎麼坐都舒服！

原始影片

阿銘師X鍼還傳YT

[中西醫師黃獻銘]臉書粉專

阿銘師的IG

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