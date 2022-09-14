說好未來都一起跑步，丈夫卻突然倒下 她跑著哭：我會為你勇敢跑下去！
護理師Ashley和丈夫鶼鰈情深，兩人是最親密的朋友、愛侶，更是賽道上陪伴彼此的跑友，前不久丈夫卻意外突然倒下，她頓失人生依靠，想放棄的時候就去跑步，哭著鼓勵自己「能跑步的日子都是好日子，我會為了你勇敢撐下去！」
「你知道嗎，如果是前幾個月前，我大概沒有人生挫敗故事可以跟你分享，因為意外沒發生前，我根本就是人生勝利組啊！」Ashley接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享跑友人生的轉折。
愛跑步的護理師
Ashley的父親早年因為投資失敗，信用破產，家中經濟狀況不佳，Ashley靠著半工半讀加上助學貸款完成學業，她很感謝父親當時鼓勵她未來從事護理師，’讓工作有保障，加上年輕時肯做，透過夜班津貼，維持還不錯的收入。
雖然從小跑不快，即便只是短短100公尺卻需要跑20秒，但直到念長庚護專時，每年測5000公尺，Ashley發現自己可以輕鬆跑完，「原來，我跑不快，但可以跑蠻遠的！」
她26歲結婚、32歲前生了兩個女兒，18年的護理生涯扣掉兩胎懷孕期間，「我就這樣斷斷續續，跑到已經快要40歲的阿姨！就算育兒之路耽擱了不少運動時間，卻甘之如飴，也絲毫沒有降低我對跑步的熱愛。」
為了孩子島內移民
2017年，為了孩子有更好的教育環境，Ashley和丈夫決定島內移民到宜蘭。因為很少人在鄉下跑步，加上當地沒有跑團，她只能自己跑步，但在鄉下跑步很放鬆、風景優美，跑步人生愜意樂趣多。
Ashley的老公一直都有運動習慣，但過去只是喜歡打籃球，有一次體檢卻發現脂肪過高，2019年她鼓勵先生加入長跑，「你跟我一起跑步吧！」從此夫妻約好一起跑，也一起參加路跑賽事，感情更升溫。
在沒有加入跑團的邊緣路跑人生中，夫妻倆道路跑膩了就去跑山，夏天就帶著孩子去烏石港曬太陽衝浪，小朋友騎單車爸媽陪著跑，變成配速員，親子一起同樂。先生個性幽默樂活，不管去哪裡都有丈夫陪著，一家四口實實在在的享受生活在鄉下的那份恣意悠閒。
Ashley2021年開設「庄腳路跑」社群帳號，紀錄跑步的點點滴滴，也慢慢在家庭、工作及運動之間找出平衡點。
人生巨變跌落谷底
夫妻恩愛、一家幸福，「原本以為自己是人生勝利組，沒想到先生的一場意外讓我的人生跌落谷底」2022年7月，先生因為意外受傷，必須長期住院，接踵而來的，是必須獨自扶養孩子、還清債務、先生的必須長期照顧問題。
「為什麼爸爸都不回家？」孩子不她帶孩子到醫院看丈夫兩次，大家一起暴哭。她只能告訴自己，不要在孩子面前掉眼淚，半夜想起來就躲起來哭。「老公很疼我，一直都是我心靈一切支柱，我沒有辦法失去他，曾經想過我撐得下去嗎？乾脆一了百了。」
Ashley表示，當她面臨低潮時，她就想到兩個孩子，才都只是小六、小二的年紀，病榻上的丈夫雖然無法言語，卻彷彿告訴她「不能放棄，你還有很多事情需要承擔，這是人生最糟的狀況了，以後會越來越好。」
她堅強一個人扛起家中大小事，還好很多朋友幫忙、兄弟姊妹陪伴；小孩也能體諒媽媽很煎熬，互相給各自空間。
「負面情緒鋪天蓋地的佔滿我的生活，但我沒有忘記一件事，跑步。就算是短短的5公里，跑完並不會心情比較好，但我可以獨處、放空，就算跑到哭也沒關係！就這樣我撐過來了！」
如今Ashley學習很難過的時候就大哭，想跑步就跑步，「跑步是現在唯一可以獨處的時間，邊跑到哭，跑完好像心情好多了。」她下班吃完飯後，就算再怎麼悲傷，還是堅持運動習慣，讓心保持樂觀的境界。
能跑步的日子都是好日子
「網美都太美了！既然我不是最美的，那我就用我的方式，分享生活給跟我一樣辛苦的你們」Ashley認為，每個年齡都有不同的樣子，運動就是最好的保養，維持好的體態，每天養成運動習慣，就可以保持好身材，讓身心靈取得平衡。
透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，能跑步的日子都是好日子，人生並不是一帆風順，每天都有新的打擊，妳必須找到舒壓的方式，把自己過得漂漂亮亮，進而影響身邊的人。
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