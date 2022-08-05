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有片｜創意減脂甜點，高纖低卡的奇亞籽布朗尼

聯合新聞網／ 楊惠晴
淋上巧克力醬的布朗尼讓人食指大動!圖片／小冰＆跩寶
淋上巧克力醬的布朗尼讓人食指大動!圖片／小冰＆跩寶

作為健身、飲食控制的一大熱門食物，富含Omega-3、植物性蛋白與膳食纖維的奇亞籽，常被用來加在沙拉、優格或燕麥粥等減脂食譜中。但你知道奇亞籽可以作為蛋的替代品來烘焙嗎？

長期於YouTube分享創意減脂食譜的小冰＆跩寶，不藏私地要教大家做一款無蛋、低GI、低糖、高纖的奇亞籽布朗尼，好吃又熱量不高，非常適合減肥時候滿足想吃甜點的口腹之慾。作法還非常簡單，快點開影片跟著小冰一起做！

這款布朗尼不僅使用奇亞籽替代一般的蛋，也用燕麥奶來取代牛奶，適合更多人吃。作法中將富含花青素的紫心地瓜連皮一起攪拌，加上甜味少一點香味多一點的100%生蜂蜜和香草精，以及無糖的杏仁醬，完成烘焙後的布朗尼切塊擺盤再淋上無糖巧克力醬，就成了口感綿密酥脆、濃郁香醇、令人食指大動的美味甜點。

影片裡的奇亞籽布朗尼一塊熱量約180卡，吃起來實在是少了許多心理負擔。想了解更多關於健康低卡的甜點食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起開心吃著瘦！

原始影片

小冰X跩寶FB

小冰X跩寶IG

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