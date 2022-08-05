有片｜每天走不到一萬步？試試不無聊在家就能做的踏步有氧
為了健康、遠離肥胖，很多人每天都在計算走路步數，但總有時候遇到氣候不佳出門不便，或者總有人怕走路無聊、沒耐性走一萬步。沒關係，那就試試看由照護線上的白映俞醫師所提供的一組容易執行的踏步有氧運動，不僅不無聊還能不出門在家就能做、卻一樣可以達到日行萬步的效果。現在就點開影片一起跟著做！
這組踏步有氧運動總共十四個動作，看起來動作不少，但其實每個動作都很簡單，所需時間也不用十分鐘，每個動作只做三十秒，中間休息十秒，大家可以打開影片，聽著輕鬆的背景音樂，跟隨著計數器聲音及白映俞醫師的動作一起做。
有氧運動可以消耗的熱量多，而且特別有助於飲食控制中的人進行減重，對於心肺功能與耐力的訓練都頗有助益。照護線上白映俞醫師示範這組踏步有氧運動容易執行、也不受限場地，非常值得大家每天抽出十分鐘來進行。
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