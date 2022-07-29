有片｜金黃香甜鬆軟，無蛋、牛奶的純素法式吐司
作法簡單又零失敗的法式吐司，常常是許多忙碌的人最快速的早餐，或是下午茶茶點，淋上蜂蜜或糖漿，那金黃鬆軟又香甜的滋味，也是許多小孩子的最愛。但對於全素者或對蛋奶過敏的人，是不是有可以替代的作法？
為了家中對蛋過敏的女兒，Stay Fit with Mi的林萱Michelle要教大家製作一款無蛋奶、純素的法式吐司，材料只要準備1-2根香蕉、豆漿200ml、香草精1茶匙、薑黃粉一點點作調色用、肉桂粉適量即可。作法非常簡單，快點開影片來看看！
法式吐司零失敗的關鍵在火候，Michelle提醒大家使用中小火、兩面各煎3分鐘左右，千萬不要心急使用大火，以免表面煎焦。
製作完成的法式吐司上面可以再淋上楓糖、點綴些許水果，就成了一道好吃又健康的美食。想了解更多超簡單、健康美味的食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，變化無限的吐司作法學起來！
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