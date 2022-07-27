揭密！全網暴動美女醫師 念大學時已經是人妻！

正妹復健科醫生劉必涵，有著被網友公認「好想打斷腿，給她復健…」的美貌，但其實從小她都一直是外表不起眼的醜小鴨，更曾叛逆的違背父母意願，在念大學時就偷偷和男友結婚登記，結婚後6年父母才知情。

劉必涵30歲才開始運動，如今卻是熱衷運動、美食、時尚的正妹醫師，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的蛻變故事。

只會念書的鄉下女孩

劉必涵從小就被教育「一定要好好唸書，才能考上好學校」，她戴著厚框眼鏡、頭髮毛躁自然捲、皮膚狀況差滿是青春痘，走在路上完全引不起別人注意。對她來說，考第一名是人生唯一要努力的事，其他都不重要。

她每天晚上9點半睡覺，早上5點半起床，其他時間就是不斷念書，明明怎麼考都是全班第一名，但只要考試錯一題，就會趴在桌上痛哭，彷彿人生遇到大挫敗。

高一的時候，有個男孩坐在她的身後，男孩是真實版「惡作劇之吻」中的江直樹，又高又帥更是資優生，是校園所有學妹瘋狂暗戀的對象。

當年的劉必涵，被認為是鄉下來的醜小鴨，唯一優點就是很會念書，但男孩看見了劉必涵的純真和善良，兩個人漸漸走在一塊成了班對，高中三年約會的方式也很特別，就是下課後一起努力算數學，互相鼓勵彼此考上理想學校。

逢低買進的潛力股

大學放榜了，劉必涵滿級分考上高雄醫學大學醫學系，男孩則選擇就讀警大，警大平日不能出門，為了維繫感情，男孩每個周末都特地搭飛機，從北部下來陪女友。

後來，兩人各自己遇到別的對象，一度短暫分手，但還是最愛對方，最後又復合了。雖然小情侶很甜蜜，但劉必涵的父母卻不樂見，認為男孩捨醫科念警大，女兒應該可以有更好的選擇，反對兩人以結婚前提在一起。

兩人交往第9年，劉必涵醫學系六年級時，她問男孩「以後我生病你會幫我推輪椅嗎？」男孩回答「會。你即使狀況再不好，我也會好好照顧你。」兩人認定對方，決定結婚，永遠在一起。

為了怕父母反對，兩人偷偷找了同學當公證人，去法院登記；中間還參加父母安排的相親，避免東窗事發。登記結婚後6年，為了買房子，兩人才向父母坦承已婚身分。

劉必涵笑說，因為老公個性自由開明，活潑有趣，現在反而老公和她的爸媽感情比和她還要好。兩人常說彼此都是對方「逢低買進的潛力股」，越放越有價值。

30歲前從不運動

現在的劉必涵身材火辣，熱愛運動，很難想像30歲以前的她，雖然是復健科醫生後，但幾乎是很少運動的。

劉必涵表示，以前只要體育課她就躲在陰影下聊天、主動當值日生留守，和其他年輕人一樣沒有意識到自己「需要」運動這件事，體力變差、體重上升，精神常常覺得很萎靡，尤其生完兩個孩子後，身形變化讓劉必涵焦慮不已。

劉必涵的團隊致力於發展運動醫學和治療，她開始嘗試讓治療師帶著她運動，除了學以致用以外，也發現自己許多身體的困頓和痠痛，就是來自於缺乏訓練。

後來，劉必涵也對運動醫學產生興趣，參加了運動醫學醫師的專科訓練和考試，取得證照，透過運動醫學和治療，將許多荒廢的肌肉喚醒，平衡身體，讓自己對於身體的運用和掌控度更好。

優化動作控制以後，劉必涵再開始增加重量訓練，提升肌肉量的同時，也避免運動傷害，搭配穩定適量的有氧運動，除了消耗體脂，也增加心肺功能。

劉必涵目前體脂大約維持在18-20之間，精神比以前更好也更有意志力，體態也比30歲前更好。

有開始才能有改變

劉必涵認為，所有的焦躁、煩憂，都比不上專注在「開始」這件事上，有開始才可能有改變，如果妳覺得自己現在不夠好，那更不能停留在原地，透過原子習慣，從一點點累積，就可以看到改變。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：開始改變絕對不可能讓自己更差，往正向的方向前進，哪怕是一小步都好，當妳感受到好的回饋，就會自然進入一種正向循環。不用一次很用力，但要持續不斷的小努力，加油！

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