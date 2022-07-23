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有片｜飲食方法好多種怎麼選？地中海飲食法應該這樣吃！

聯合新聞網／ 江孟軒
營養師教大家該如何挑選到適合自己的飲食方式。圖/canva
營養師教大家該如何挑選到適合自己的飲食方式。圖/canva

關於減重的飲食方法一直都有很高的討論度，但如何挑選到適合自己的方式呢？今天「常常好食Good Food」的嫚嫚營養師，要來和我們介紹世界排名最佳的健康飲食法-地中海飲食法，地中海飲食法該怎麼吃呢？

首先提到地中海飲食的起源是在1960年代由學者Ancel Keys進行七國研究時所觀察到，在希臘和義大利南部所盛行的一種傳統飲食方式，自2019起連續四年被知名雜誌評選為最佳飲食法。地中海飲食法不只是一種料理方式，而是一種長期的飲食方式，研究發現可以幫助身體維持健康運作，也能讓我們體態更為苗條！更對預防心血管疾病、改善腦部功能、認知能力、失智症都有幫助。

了解了地中海飲食法的起源與益處，肯定很想知道這樣的飲食法該如何進行吧！快點開影片讓嫚嫚營養師教我們地中海飲食該怎麼吃、吃多少又是適合誰呢？

想了解更多關於減重飲食方法的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，地中海飲食，健康好吃益處多！

原始影片

常常好食Good Food YT

常常好食｜健康制作所FB

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