為什麼上班越久越不舒服？物理治療師曾嬿蓁教你辨別身體警訊！

隨著科技的日新月異，滿多人的工作需要長時間用電腦。曾經遇到一個個案工作需要長時間盯著電腦螢幕，一天坐在電腦桌的時間8-10個小時。這個個案主要是覺得肩頸不舒服，在2週內落枕的感覺出現了第二次，覺得不大對勁才尋求物理治療師的協助。

評估處理幾次，也教個案回家可以怎麼自我放鬆做運動，後來個案跟我說：「這幾次被你鬆了脖子之後，我才發現原來我上班的時候脖子都會緊起來，原來之前的脖子一直都是在很緊的狀態，我自己都不知道。」

後來也發現，很多病人的症狀都會因為上班的狀況而變嚴重。

工作相關的肌肉骨骼症狀

對人來說，一天工作 8 小時，如果這樣算的話，工作時間佔了人一生中約三分之一的時間，而工作環境的安排也會對你的身體產生一些受傷的風險。

如果因為工作造成神經、肌肉、肌腱、韌帶、關節、關節軟骨、甚至是椎間盤的相關傷害或是相關疾病，這些因為工作而產生的症狀，稱為「工作相關的肌肉骨骼症狀（work-related musculoskeletal disorder ,MSDs) 」。

而這些症狀，可能會因為工作內容導致症狀變嚴重，甚至影響工作及日常生活。

在使用電腦的久坐工作者中，最常見的三個不舒服的區域主要是：

脖子（頸部）:55-69%

下背（腰部）:31-54%

上肢:15-52%

電腦的久坐工作者，常見的不舒服部位

也有些人的症狀會出現在肩膀、上臂、手腕、膝關節的位置。

症狀出現的型態不大一定，多數人會覺得疼痛，但有些人是覺得有點僵硬感、腫脹感，或是覺得會麻、無力，我也曾經遇過個案跟我說他覺得手很笨，不聽使喚的感覺（動作不協調）。

如果你持續疼痛很長一段時間，便有可能會變成慢性疼痛，甚至造成關節角度受限。

你可能會覺得身體有些部位的柔軟度變差，有些以前可以做到的動作，現在做起來不是會痛就是會卡卡怪怪的，對你的日常生活產生很大的影響。

研究發現脖子、肩膀跟下背疼痛的人，會對日常生活產生比較多的影響，特別是下背痛的人，日常生活受到影響的程度最大。

原始文章：快站起來！你的身體正在椅子上吶喊！！（上）

授權單位：蓁蓁物理治療小教室

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