有片｜減肥時想吃就吃，超級正點又高纖的４款燕麥甜點

減肥的時候想吃個下午茶只能選擇生菜沙拉嗎？當嘴饞好想吃蛋糕甜點但又擔心熱量太高了？不怕，讓喜愛跟大家分享瘦身跟美食美妝的小冰X跩寶，教你用燕麥做四款超級簡單又無負擔的高纖甜點吧！

這四款甜點分別是很有飽足感的黑棗千層迷你燕麥棒、也可以當早餐的燕麥藍莓小蛋糕、只有166大卡的香蕉燕麥蛋撻以及和杜老爺同款的巧克力優格脆皮冰棒。小冰很貼心的將各款甜點的材料用量、做法重點詳細呈現在影片中。只要看過影片，保證任何人都很容易上手，快點開影片來看看！

許多人在減肥時期禁吃精緻糖，但又不喜歡代糖的化學味，小冰建議可以使用黑棗乾豐富的纖維和果膠，便可以取代精緻糖做出低GI的甜點。這四款以燕麥為主的甜點使用的材料完全是無糖的，例如杏仁醬、堅果、優格等等，所有甜味香味皆來自於天然水果，真是超級正點又高纖，可以讓人開心大口吃著瘦。

想了解更多關於簡單又無負擔的減重食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，想吃就吃，減脂不困難。

原始影片

小冰X跩寶FB

小冰X跩寶IG

延伸閱讀

純素低醣減脂料理，無澱粉有飽足感的花椰菜米炒飯

新冠染疫後這樣飲食調養！營養師教你四大重點加速復原