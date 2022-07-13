差一年就畢業突然覺醒：這不是我要的人生！ 她重考大學、成台大最美研究生

從小到大，張舒萍一直都不太清楚自己想要什麼？照著父母安排念了護專，卻在專四即將畢業時毅然休學重考大學，終於走回人生想要的道路上，更考上台大第一學府台灣大學攻讀碩士，登山、旅遊、盡情展現自我。

張舒萍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享一路拚搏的心路歷程。

我真的不喜歡這個科系

張舒萍國中成績很好，一路都是前三名，高中考試失利沒考上前二志願，在爸媽要求下，選擇進入可以保障工作穩定的護專就讀。一路念到專四，只差一年就可以畢業，但內心聲音越來越強烈「我真的不喜歡這個科系」，毅然決然休學，追尋想要的人生。

當時，她受到家人的反對與同儕的異樣眼光，加上五專和高中的課程完全不一樣，她必須在休學後短短幾個月，用同等學歷準備高中三年的書來重考大學，彌補數理弱項、加強社會和英文。

同一時間，面對休學、升學、同儕、長輩的壓力，還有承受失戀的痛苦，感受到全部的挫折撲向自己，她出現了憂鬱傾向。張舒萍每天早上一睜開眼就不想起床，不斷淚流痛哭，沒有運動習慣更是整個人嚴重浮腫，她知道自己生病了，必須就醫，也決定開始運動舒壓。

挑戰更高難度運動

知道人生任由別人決定的後果，從此之後，張舒萍每個人生階段都立下清楚目標。

在大學科系的選擇上，張舒萍決定要找「可以交換學生的學校系所！」因為英文系競爭太激烈，她選擇了靜宜大學西班牙文系，果然爭取到西班牙交換學生一年的機會；為了想拓展更多人脈，她考進台灣大學國家發展研究所，人生目標築夢而踏實。

準備大學考試時，身高165公分，體重快要60公斤，她先透過飲食調節，搭配運動來讓身體變健康。慢慢的，她也加入健身房，一個禮拜會去3次健身房，學習拳擊、跑步、飛輪等有氧以及重訓技巧，發現規律運動後除了體態變好，心情上也變得比較穩定，自律的感覺很棒，開始喜歡上運動，也有不錯的效果，體脂從27%降至20%，體重降至54公斤。

如今，她知道怎麼吃才不會變胖；健身一段時間後，也開始挑戰難一點的運動，開始接觸爬山，小百岳、百岳。

例如大小霸有一段17K大鹿林道要走，大多山友會安排三天兩夜完成，張舒萍選擇挑戰兩天一夜，雖然走到腳很痛，背重裝超自虐，但爬完的爽感，讓她更喜歡自己「我又挑戰自己的不可能成功了！」

正視挫折 沒有一個人是輕鬆的

張舒萍目前仍在攻讀碩士學位，遇到壓力時懂得找諮商師聊天，剖析了解原生家庭的養成教育在人格上出現的矛盾，「從了解自己為出發點，才能解決問題，不知道情緒來自於哪裡，就無法解決。」

她建議，曾經和她一樣有情緒低潮的人，先知道自己為什麼會那麼挫折？是因為特別敏感，容易覺得被傷害；還是沒辦法遭受別人異樣眼光，抗壓性比較低？先了解自己為什麼覺得受傷。接著就是多與人交流、轉移注意力、出門多接受新事物，嘗試平常不會做的事情，找到適合自己的紓壓方式。

透過「有肌勵」，張舒萍想鼓勵更多人「有情緒是很正常的事，要給自己一點時間」

人生不會一路順遂，挫折來臨時就正視、解決，不要覺得自己很辛苦，因為世界上沒有一個人是輕鬆的，大家都在為自己的人生拼搏著。情緒來了，想哭就哭，哭完、檢視自己、再重新出發，並學習找到自己適合的路，舒服自在就好，無需與他人比較。

延伸閱讀

斜方肌越消越大好焦慮？3招讓斜方肌乖乖！

每天一分鐘就可練腹肌！9個平板支撐動作鍛鍊核心