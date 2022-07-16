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有片｜夏日清爽減肥美食！山藥秋葵涼豆腐&蕎麥麵

聯合新聞網／ 江孟軒
山藥秋葵涼豆腐&蕎麥麵
山藥秋葵涼豆腐&蕎麥麵

夏日來襲，熱到沒胃口了嗎？懷念日本居酒屋了嗎？今天讓YT「MASAの料理ABC」的日本廚師Masa教你用山藥和秋葵做出好吃的豆腐小菜和蕎麥麵料理，讓你夏日吃的不只清爽還能減肥！

山藥和秋葵可以說是好處多多的蔬果，不僅能夠消除疲勞、強壯身體，還可以促進消化、整腸健胃、預防老化，達到美容的效果。這2種食材除了對於減肥的人很好外，也對於降3高有幫助！

山藥秋葵涼豆腐需準備的食材有山藥、秋葵、嫩豆腐以及密製醬油裡的醬油、味淋和山葵，作法只需將山藥搗成泥、秋葵川燙熟、醬汁條配好，再將其組裝一起就完成啦，是不是很簡單阿？詳細解說都在影片中，快一起做看看吧！

想了解更多關於夏日減肥食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起吃出健康好身材！

原始影片

MASAの料理ABC YT

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