有片｜背腳胸臀四部位，女生健身必做入門攻略

健身不是肌肉男的專利。無論是為了健康、身材、減重、樂趣等等不同的運動因素，男生和女生由於先天身體結構不同，健身的目標及訓練的策略自然也會跟著不同。對於想要藉著健身來改變自己的女生，首要著重的入門訓練部位有哪些呢？

致力於推廣女生運動風氣、希望讓所有女生都能愛上健身的「香港健身小老闆Zoe李芷慧」建議，不妨就從背腳胸臀四部位開始訓練起，分為四天，一天一個部位專門訓練。想要了解每個部份的項目動作，快點開影片來瞧瞧！

影片中Zoe循序漸進介紹，第一天練背部，同時可以訓練到二頭肌；第二天練腳即腿部，可以促進新陳代謝，也很有利於減脂減肥；第三天練胸，除了能增進胸部的線條美，同時也能練到三頭肌及肩膀肌肉。至於第四天則練臀部，這天專門訓練臀大肌、臀中肌。

健身教練Zoe強調，因為很多女生都想要有個蜜桃臀，除了好看，也能顯得腰部更加纖細，因此，臀肌的訓練是可以單獨抽出來加強。影片最後，她還不忘加碼分享了腹肌訓練和有氧運動。想了解更多關於女生健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。瘦一點美一點，最重要的是健康！

原始影片

Zoesportdiary IG

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