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有片｜確診後遺症好可怕！腦霧該怎麼辦？營養師經驗談讓你不驚慌！
在現在新冠疫情肆虐，本土疫情每日都好幾萬的情況下，「確診」似乎已不是少見的事，確診後的後遺症卻讓人非常擔心，電視、新聞和手機許，每天都有多資訊如雪片般飛來，如此多的資訊卻不見得都是正確的，今天確診後康復的「黃君勝Sunny營養師」要來和我們經驗談，讓大家不再害怕新冠的後遺症，理智面對，不恐慌。
黃君勝營養師首先提到在確診隔離的期間，若沒辦法避免共用衛浴，應該有自己一套盥洗用具，包含牙刷牙杯等，要使用時再自己帶去浴室，關於大家很擔心的後遺症，黃君勝營養師提到根據世界衛生組織的定義，染疫後的三個月內會出現一些不舒服的症狀，像是疲勞、咳嗽、或是呼吸不順，這些症狀可能會持續兩個月之久。
大家最害怕的「腦霧」則是因為病毒會侵害人體的神經系統，進而造成認知問題，而腦霧可能會有注意力不集中的問題，而後遺症會維持多久，又是為什麼會有後遺症，就讓我們點開影片看看黃君勝營養師一家如何度過新冠和後遺症吧！
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