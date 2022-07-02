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有片｜吃素補充蛋白質新選擇！高蛋白糖醋天貝

聯合新聞網／ 江孟軒
高蛋白糖醋天貝
高蛋白糖醋天貝

常有人說吃素吸收不夠完整的氨基酸，其實只要高蛋白的豆類和穀類做搭配，就不怕補充不夠完整的蛋白質和胺基酸了。今天就讓YT「Stay Fit with Mi」的Michelle教大家做高蛋白糖醋天貝，讓你補充滿滿蛋白質！

天貝是一種大豆發酵食品，不僅有豆類所富含的蛋白質，並在發酵後產生出通常只會存在動物性食品中的維生素B12，由於對人體健康有諸多幫助，天貝被稱作「超級食物」，也成為素食者的新寵兒。

糖醋天貝需準備的食材有天貝、蒜頭、洋蔥、彩椒、白醋、醬油以及番茄醬，作法也很簡單，只要準備氣炸鍋或烤箱以及炒鍋即可，詳細作法都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於素食高蛋白的餐點嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起吃出健康好身材！

原始影片

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